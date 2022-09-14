Более 200 тысяч жителей столицы остаются неохваченными системой ОСМС

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Неохваченными системой ОСМС остаются более 200 тысяч жителей столицы. Об этом сообщил директор столичного филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования" Нурлыбек Кабдыкапаров, передаёт BaigeNews.kz.

"В настоящее время участниками системы ОСМС являются 82,6 процента населения Нур-Султана. На первое сентября 2022 года численность застрахованных — 1 075 618 человек. Неохваченными cистемой ОСМС остаются ещё 227 136 жителей столицы. Это затрудняет им доступ к плановой и высокотехнологичной медицинской помощи, профилактике и диагностике заболеваний. Мы считаем, что новый механизм оплаты как раз поспособствует этому", — сказал Нурлыбек Кабдыкапаров на брифинге.

Пятого сентября текущего года стартовал новый механизм оплаты взносов ОСМС на год вперёд. Воспользоваться им могут все самостоятельные плательщики — как имеющие статус "застрахован", так и те, кто никогда не вносил платёж в систему, либо делал это нерегулярно.

"До сегодняшнего дня самостоятельным плательщикам, которые никогда не платили взносы на медстрахование или платили, но не регулярно, из-за чего были лишены статуса застрахованности, для его восстановления нужно было оплатить взносы за пропущенные месяцы, а то и за весь прошедший год. Теперь у них появилась альтернатива — оплатить за предстоящие 12 месяцев и получить статус застрахованного, не оплачивая при этом прошедший период", — сказал он.

Директор филиала ФСМС напомнил, что все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключён договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату медицинских услуг.

"На сегодняшний день Фондом по Нур-Султану заключены договоры с 118 поставщиками медицинских услуг, из них 81 — это частные клиники, 37 — государственные медицинские организации, из них шесть республиканских. Каждый год доля частного сектора растёт, разворачивается серьёзная конкуренция на рынке. Это возможности для пациента выбрать лучшую клинику", — отметил он.

По его данным, фактическое исполнение медицинских услуг в рамках ГОБМП за шесть месяцев 2022 года составляет 54,8 миллиарда тенге, а по системе ОСМС принято к оплате 42,2 миллиарда тенге.

Кроме того, Фонд продолжает мониторить качество и объём оказанных населению медицинских услуг.

"В рамках мониторинга по всем видам за шесть месяцев 2022 года по Нур-Султану были сняты 30 756 дефектов на сумму 726 миллионов 534 тысячи тенге. В рамках проактивного мониторинга проверены 25 медицинских организаций. На первом этапе выявили 3 872 дефектов на сумму 17 миллионов 412 тысячи тенге. В рамках целевого мониторинга выявили 410 дефектов. 19 неустоек за нарушения исполнений условия договора закупа услуг и сняты неустойки на 15 миллионов 925 тысяч тенге", — рассказал Нурлыбек Кабдыкапаров.

Также он отметил рост количества оперативных вмешательств в этом году.

"В сравнении с прошлым годом, в 2022 году выросло количество оперативных вмешательств на 9,8 процента. Только с применением высокотехнологической медицинской помощи дополнительно по ОСМС было проведено более 3 888 услуг на сумму 10,2 миллиарда тенге. Пролечено по кардиологии всего 1218 человек. Кардиохирургические операции проведены 649 пациентам (болезни системы кровообращения — 1060), нейрохирургические — 223 человек, ортопедические — 92, болезни мочеполовой системы — 977, болезни пищеварения — 217 пациентам", — заключил он.

Всего пролечено 28 972 человек, в том числе 7453 детей до года, от года до 14 лет — 19 622 и 1697 подростков от 15 до 17 лет. 172 ребёнка получали лечение лечение в стационаре по ВТМП.