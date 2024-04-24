Более 200 человек пострадали от укусов клещей в Алматы

В Алматы с начала сезона активности клещей с жалобами на укусы насекомых в медицинские организации обратилось 212 человек. Об этом рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города, передает BaigeNews.kz.

В городе продолжают противоклещевые обработки лесных массивов, парков и скверов.

"С начала сезона активности клещей по состоянию на 22 апреля 2024 года в медицинские организации с укусами клещей обратилось 212 человек. Это ниже на 19,3%, чем за аналогичный период 2023 года (тогда от укусов клещей пострадали 263 человека — прим.). Среди детей до 14 лет с укусами — 126 человек. Всем своевременно оказана экстренная медицинская помощь, по показаниям введен противоклещевой иммуноглобулин", — отмечается в сообщении ведомства.

Случаев клещевых инфекций с начала года в городе не зарегистрировано.

Санэпидемиологи напомнили о том, что если человек обнаружил присосавшего клеща не позднее четвертого дня после укуса, следует обратиться в медицинские организации. Пострадавшим от укусов клещей экстренно помогают в травматологических пунктах следующих медицинских организаций города:

Центральная городская клиническая больница (ул. Жандосова, 6);больница скорой неотложной помощи (ул. Казыбек би, 96); городская клиническая больница № 4 (ул. Папанина, 220); городская клиническая больница № 7 (мкр. Калкаман, 20); центр детской неотложной медицинской помощи (ул. Манаса, 40).