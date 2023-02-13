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Более 20 тысяч выпускников в Казахстане не смогли набрать пороговый балл на январском ЕНТ
В Казахстане подвели итоги январского ЕНТ. Тестирование прошли около 123 тысяч человек, пороговый балл набрали 83 процента из них. Результаты части абитуриентов аннулированы, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщил на брифинге директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев, 77 процентов выпускников сдали тестирование на казахском языке, 23 процента – на русском, 91 человек – на английском.
17 процентов или 21 тысяча человек не смогли преодолеть пороговые баллы. Средний балл составил 76, максимальный – 139.
"Завершилось январское ЕНТ, которое проходило с 10 января по 10 февраля. Наибольшее количество тестируемых, то есть 19 процентов сдали комбинацию предметов "Математика-Физика". 18 процентов выбрали комбинацию "Биология-Химия", 10 процентов - творческий экзамен. Новую комбинацию "Математика-Информатика", необходимую для поступления на IT-направления, выбрали также 10 процентов участников ЕНТ", – отметил Емелбаев.
Он уточнил, что в аудитории не допустили 62 человека, которые пытались пронести на тестирование смартфоны, шпаргалки и другие запрещенные предметы. За нарушение правил во время самого ЕНТ из аудиторий удалены 98 человек, их результаты аннулированы. Подставных лиц не было.
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