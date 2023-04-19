Более 20 тысяч нарушений в работе налоговиков выявили прокуроры

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Прокурорами прекращена незаконная практика вынесения налоговых приказов в отношении предпринимателей органами госдоходов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

Как пояснили в ведомстве, по Налоговому кодексу налоговые приказы могут быть вынесены при взыскании налоговой задолженности в размере более одного МРП с налогоплательщика – физического лица, не являющегося предпринимателем. Также они не могут выноситься в отношении умерших лиц, инвалидов, а также без вручения уведомления. Однако, несмотря на это, в отношении указанной категории лиц органами госдоходов выносились незаконные приказы, после которых возбуждались исполнительные производства с принятием принудительных мер по взысканию задолженности.

В результате после ареста счетов предприниматели должны были не только погасить задолженность, но и оплатить работу судебных исполнителей.

"Например, в Алматы вынесен налоговый приказ о взыскании с ИП "H." 430 тысяч тенге. Судебный исполнитель наложил арест на банковский счёт предпринимателя, что препятствовало его нормальной деятельности. По акту прокуратуры налоговый приказ отменён, ограничительные меры сняты, а исполнительное производство прекращено", — говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, в целом, по всей стране выявлено 23 тысяч подобных нарушений. Поэтому прокуратуры в адрес правительства внесли представление с конкретными рекомендациями.