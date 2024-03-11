Более 20 млн тенге переплатили школы поставщикам питания в области Жетысу
Сегодня, 17:52
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Сегодня, 17:52Сегодня, 17:52
103Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Прокуроры в области Жетысу выявили факты необоснованной оплаты поставщикам денег за питание в школах на общую сумму более 20 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.
К примеру, в Коксуском районе из-за неблагоприятных погодных условий с 13 по 15 декабря 2023 года занятия для учеников 1-4 классов были отменены. Тем не менее школа выплатила поставщику более 4 миллионов тенге за услуги питания в указанные дни, которые не были предоставлены.
Аналогичные нарушения нашли практически во всех школах области.
По выявленным нарушениям внесены акты надзора по возмещению ущерба.
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