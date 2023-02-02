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Более 20 лет сотрудники обанкротившейся компании не могут получить положенные выплаты
Более 20 лет не могут получить положенные выплаты работники обанкротившегося предприятия АО "Каратау". Проблемы заводчан в своём депутатском запросе на имя премьер-министра и генерального прокурора страны озвучил сенатор Бекболат Орынбеков, передаёт BaigeNews.kz.
Депутат подчеркнул, Жамбылский областной суд признал предприятие банкротом более двух десятилетий назад. Однако вопрос обеспечения бывших сотрудников горнорудного производства соответствующими выплатами до сих пор остаётся нерешённым.
По словам Орынбекова, данный вопрос неоднократно рассматривали отраслевые государственные органы, в том числе члены специально созданной правительственной комиссии и суды.
"Расчёты проведённой индексации составили от 3 443 тенге на каждого кредитора до 58 171 тенге, но регресники с такими суммами не согласны. В качестве обоснования приводятся доводы о том, что в указанный период, наряду с минимальной заработной платой, выросли цены на продукты питания, медикаменты и другие товары повседневного потребления. В связи с вышеизложенным, прошу всесторонне обсудить данную ситуацию и содействовать поиску законного решения проблемы", — сказал он на заседании парламента.
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