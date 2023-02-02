Более 20 лет сотрудники обанкротившейся компании не могут получить положенные выплаты

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Более 20 лет не могут получить положенные выплаты работники обанкротившегося предприятия АО "Каратау". Проблемы заводчан в своём депутатском запросе на имя премьер-министра и генерального прокурора страны озвучил сенатор Бекболат Орынбеков, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат подчеркнул, Жамбылский областной суд признал предприятие банкротом более двух десятилетий назад. Однако вопрос обеспечения бывших сотрудников горнорудного производства соответствующими выплатами до сих пор остаётся нерешённым.

По словам Орынбекова, данный вопрос неоднократно рассматривали отраслевые государственные органы, в том числе члены специально созданной правительственной комиссии и суды.