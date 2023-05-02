Более 17 млн тенге раздали на турнире по конным скачкам в Алматинской области

Фото: golos-naroda.kz

Ко Дню единства народов Казахстана 1 мая в Алматинской области прошёл турнир по национальным видам спорта, передает BaigeNews.kz. Конные скачки Qazaq world cup состоялись на ипподроме имени Кобыланды батыра в Талгарском районе. Соревнования прошли при поддержке министерства культуры и спорта и министерства информации и общественного развития.

Организаторами турнира выступили Ассоциация национального спорта РК, акимат Алматинской области, Республиканская Федерация "Бәйге" и холдинг "Bayserke Agro".

Призовой фонд соревнований составил 17 700 000 тенге.

"Кроме того, был предусмотрен призовой фонд в размере около двух миллионов тенге, среди зрителей, которые будут участвовать в таких соревнованиях и конкурсах как: лучший национальный наряд, перетягивание каната, қыз қуу, асық ату и поднятие барана", - сообщили организаторы.

В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов, за скачками наблюдало более 2000 зрителей.

В тот же день объявили итоги соревнования:

Соревнование "Юниоры"

Первое место заняли скакун по кличке "Принц" вместе с жокеем Сосновским К.

Второе место завоевал конь "Дружок" с наездником Абдуллиным А.

Третье место досталось участнику по кличке "Сардар" с жокеем Карповым А.

Соревнование "Весенний"

Лидером этого забега стала лошадь "Юниана" с жокеем Бакытжаном Ш.

На втором месте – скакун "Роузлайн" с наездником Женисом Д.

Тройку призеров замыкает участница "Шамсия" вместе со своим наездником Кожаковым Х.

Соревнование "Коктем"

1 место – "Шторми", жокей Нуросилов Е.,

2 место – "Бекзада", жокей Табылдиев Р.

3 место – "Иссакар", жокей Куришбек Д.

Соревнование "Открытие скакового сезона Гр 3"

1 место – "Бристоль", жокей Рысбеков А.

2 место – "Министр", жокей Таалайбекуулу Б.

3 место – "Суын", жокей Нурасилов Е.

Соревнование "Скачка имени Т. Бегельдинова"

1 место – "Текко", жокей Куришбек Д.

2 место – "Шукран", жокей Табылдиев Р.

3 место – "Нэйлана", жокей Алпысбай Р.

Победители и призеры награждены дипломами, медалями и денежными призами.