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Более 150 тысяч казахстанцев нашли работу в рамках Нацпроекта по предпринимательству
На 1 апреля в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы мерами содействия занятости охвачены 222,5 тысячи человек. 152,2 тысячи граждан были трудоустроены, из них 48,8 тысячи получили постоянную работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения.
На субсидируемые рабочие места трудоустроены 103,4 тысячи человек, из них: на социальные рабочие места — 12,1 тысяча; на молодёжную практику — 5,8 тысяча; на общественные работы — 76 тысяча; по проектам "Первое рабочее место" — 2,1 тысяча, "Контракт поколений" — 66 человек, "Серебряный возраст" – 7,4 тысячи человек.
Онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачены 14 тысяч безработных, из них 12,4 тысячи завершили обучение.
Также обучением основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" охвачено 53,6 тысяч человек, из них завершили и получили сертификаты 39,6 тысячи человек.
Кроме того, в целях выбора сферы деятельности 40,9 тысячи человек прошли социальную профориентацию.
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