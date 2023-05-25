Более 1400 браков зарегистрировали в Шымкенте через мобильное приложение

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1434 брака зарегистрировали в Шымкенте через подачу заявления через мобильное приложение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство юстиции РК.

Об этом в ходе встречи с жителями Шымкента сообщил вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков.

С февраля 2023 года казахстанцы могут подавать заявление на регистрацию брака с мобильных приложений Halyk Homebank и Kaspi.kz. Для получения услуги в мобильных приложениях необходимо заполнить заявление в разделе "Госуслуги", оплатить государственную пошлину (1 МРП – 3 450 тенге) и подтвердить волеизъявление вторым услугополучателем в течение 48 часов.

По истечении 15 календарных дней органами РАГС регистрируется брак в присутствии молодожёнов. Ранее брак в Казахстане регистрировался в месячный срок.