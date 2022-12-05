Более 14%: эксперты спрогнозировали инфляцию в Казахстане на 2023 год

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Эксперты Аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана спрогнозировали инфляцию в стране по итогам 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

"Ценовые ожидания экспертов финансового рынка обновляют экстремумы четвёртый месяц подряд на фоне неутешительной динамики наблюдаемой инфляции (19,6 процента за ноябрь). Так, эксперты ожидают, что весь следующий год инфляция сохранится двухзначной и к концу года составит 14,3 процента (ранее 13,9 процента). Соответственно, риски раскручивания инфляционной спирали в стране остаются высокими, что подчёркивает необходимость принятия дополнительных мер для сдерживания роста цен в стране, в первую очередь, по слаженности фискальной и монетарной политик", - говорится в сообщении АФК.

Тем не менее, прогноз по росту ВВП страны через год сохраняется умерено позитивным — на отметке 2,8 процента при текущем уровне в 2,5 процента (ранее — 2,7 процента).