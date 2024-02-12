Свыше 130 млн тенге выигрышей в лотерею остались невостребованными казахстанцами

По итогам 2023 года призовой фонд по всем лотерейным продуктам составили 305 миллиардов тенге. Однако часть этой суммы по тем или иным причинам так и не была востребована победителями, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Вице-министр туризма и спорта РК Мирас Тулебаев на брифинге в СЦК отметил, что лотерея не является азартной игрой. Единым оператором лотереи в Казахстане выступает АО "Сәтті Жұлдыз", общий оборот которого в 2023 году составил 356 миллиардов тенге.

В призовой фонд, по словам Тулебаева, было направлено более 80% выручки, а оставшиеся 20% являются доходом оператора, но за вычетом расходов на погашение обязательств перед кредиторами, инвесторами, адмрасходов, налогов и отчислений в два фонда.

"Мы не часто слышим про выигрыши наших граждан, поскольку большинство победителей лотереи желают оставаться инкогнито, не дают интервью, отказываются от фотосессий и всячески избегают публичности, угрожая судом в случае разглашения суммы выигрыша и их данных. Были случаи, когда люди приходили за выигрышами в масках и очках по понятным причинам – опасаются за свою жизнь, просьб в долг, отметить тоем победу", - пояснил вице-министр.

По проигравшим же ситуация в корне другая – здесь наоборот идёт массовая информационная атака на оператора лотереи и жалобы в министерство. За 2023 год таких жалоб было 36.