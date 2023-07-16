Более 1200 рекламных вывесок демонтировали в Астане из-за нарушений дизайн-кода

Фото: акимат Астаны

Более 1200 рекламных вывесок демонтировали в Астане из-за нарушений дизайн-кода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского акимата.

Как отметили в акимате, в Астане продолжается работа по упорядочиванию наружной рекламы и вывесок в соответствии с утверждённым в 2019 году дизайн-кодом столицы.

"На сегодня демонтировано более 1200 рекламных элементов, которые не соответствовали утверждённому дизайн-коду. Для устранения подобных нарушений собственникам малого и среднего бизнеса раздаются уведомления о приведении в соответствие наружной рекламы. Данная работа проводится по всем районам города", — указывается в сообщении.

Центр урбанистики Астаны разработал 400 эскизных предложений и рекомендаций по вывескам. В центре урбанистики отмечают, что несогласованная наружная реклама создаёт визуальный шум, портит общий вид города и облик дома. Цель - привести наружную рекламу в порядок и создать более единую и привлекательную городскую среду.

К примеру, на данный момент ведутся работы по ЖК "Лазурный квартал", "Триумфальный", также по жилым комплексам, расположенным по улицам Сатпаева, Туркестан, проспекту. Мангилик ел, Республики и другим.

Предложения по несоответствию рекламных вывесок можно отправлять на почту столичного центра урбанистики: Centerofurbanism@gmail.com.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития Астаны отметил, что внешний вид города существенно портит "так называемый "визуальный шум", создаваемый беспорядочной и навязчивой рекламой".

"Эта проблема требует отдельного внимания и кропотливой работы местных властей с бизнес-сообществом", — сказал Токаев.