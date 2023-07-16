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Более 1200 рекламных вывесок демонтировали в Астане из-за нарушений дизайн-кода
Более 1200 рекламных вывесок демонтировали в Астане из-за нарушений дизайн-кода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского акимата.
Как отметили в акимате, в Астане продолжается работа по упорядочиванию наружной рекламы и вывесок в соответствии с утверждённым в 2019 году дизайн-кодом столицы.
"На сегодня демонтировано более 1200 рекламных элементов, которые не соответствовали утверждённому дизайн-коду. Для устранения подобных нарушений собственникам малого и среднего бизнеса раздаются уведомления о приведении в соответствие наружной рекламы. Данная работа проводится по всем районам города", — указывается в сообщении.
Центр урбанистики Астаны разработал 400 эскизных предложений и рекомендаций по вывескам. В центре урбанистики отмечают, что несогласованная наружная реклама создаёт визуальный шум, портит общий вид города и облик дома. Цель - привести наружную рекламу в порядок и создать более единую и привлекательную городскую среду.
К примеру, на данный момент ведутся работы по ЖК "Лазурный квартал", "Триумфальный", также по жилым комплексам, расположенным по улицам Сатпаева, Туркестан, проспекту. Мангилик ел, Республики и другим.
Предложения по несоответствию рекламных вывесок можно отправлять на почту столичного центра урбанистики: Centerofurbanism@gmail.com.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития Астаны отметил, что внешний вид города существенно портит "так называемый "визуальный шум", создаваемый беспорядочной и навязчивой рекламой".
"Эта проблема требует отдельного внимания и кропотливой работы местных властей с бизнес-сообществом", — сказал Токаев.
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