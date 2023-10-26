Более 100 миллионов тенге присвоил госменеджер при поставке риса в Кызылординской области

Три с половиной года проведёт в тюрьме предприниматель из-за махинаций с рисом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Кызылординской области.

Прокуратура Кызылординской области проверила деятельность АО "Социально-предпринимательская корпорация" Байконур" и выявила любопытную сделку. ТОО "Агро Холдинг Байконыр" (дочерняя организация АО "Социально-предпринимательская корпорация" Байконур") заключило договор о приобретении у ТОО "Мега Агро" 2 400 тонн риса на сумму 120 миллионов тенге и перечислило денежные средства в полном объёме. Но поставщик не исполнил свои обязательства, а 101 миллион тенге государственных средств потратил на собственные нужды.

Руководителем указанных двух товариществ один и тот же человек. Он заключил аффилированный договор через принадлежащее ему ТОО "Мега Агро"с целью хищения бюджетных средств.

По данному факту прокуратура области инициировала уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса РК, но позже действия предпринимателя были переквалифицированы на пункт 3 части 4 статьи 361 Уголовного кодекса.

Мужчина признал свою вину в полном объёме, и уголовное дело было направлено в суд.

Согласно приговору Жалагашского районного суда, теперь предприниматель проведёт в тюрьме три года шесть месяцев. А причиненный государству ущерб в размере 101 миллиона тенге он возместил в полном объеме.