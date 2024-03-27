Более 100 человек перевезли в безопасные места летчики Минобороны РК
Сегодня, 21:52
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:52Сегодня, 21:52
79Фото: Минобороны РК
На помощь населению Костанайской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей, где начались паводки, пришли военнослужащие воинских частей Сил воздушной обороны, передаёт BaigeNews.kz.
В мероприятиях участвуют экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-171Ш, Ми-17 и Ми-8.
"В Костанайской области военные лётчики эвакуировали 102 человека, в том числе 32 ребенка, находившихся в затопленных паводками населённых пунктах Кызылжулдуз, Екидин и на близлежащих зимовках. Перелёты осуществляются на расстояние 130-150 километров. В ночное время применяются очки ночного видения", - сообщили в Минобороны.
Полётное задание военных лётчиков – поиск и эвакуация пострадавших от наводнения местных жителей.
Самое читаемое
- 7-летнюю Милану Давыдову убили на глазах у брата: прокурор озвучил подробности в суде
- Арестован восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе". Что о нём известно
- Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Народного правительства СУАР
- В Жетiсу бизнесменам вернули более 50 млн тенге
- Жамбылские фермеры бесплатно раздают лук, чтобы не обанкротиться