Более 100 человек перевезли в безопасные места летчики Минобороны РК

На помощь населению Костанайской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей, где начались паводки, пришли военнослужащие воинских частей Сил воздушной обороны, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятиях участвуют экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-171Ш, Ми-17 и Ми-8.

"В Костанайской области военные лётчики эвакуировали 102 человека, в том числе 32 ребенка, находившихся в затопленных паводками населённых пунктах Кызылжулдуз, Екидин и на близлежащих зимовках. Перелёты осуществляются на расстояние 130-150 километров. В ночное время применяются очки ночного видения", - сообщили в Минобороны.