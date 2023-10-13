Более 1 миллиона казахстанок не имеют пенсионных отчислений – Жакупова

В Казахстане проанализировали данные незанятых женщин, т.е. женщин, не имеющих пенсионных отчислений, при этом не проходящих обучение, не находящихся в декретном отпуске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

"Таких женщин мы выявили 1 млн 295 тыс. человек. Мы понимаем ситуацию по регионам и используя возможности ЦКС можем точечно предложить меры поддержки, направляя SMS с необходимой информацией. Такой подход мы уже начали реализовывать, трудоустроив 8,2 тыс. молодых казахстанцев", – сказала глава МТСЗН Светлана Жакупова в ходе круглого стола "Цифровая экономика: новые возможности для женщин", прошедшего в рамках международного форума Digital Bridge 2023.

В этой связи, министр рассказала о действующих механизмах обеспечения занятости населения.

Первое направление – трудоустройство через Электронную биржу труда. С 2022 года и по настоящее время на этой платформе нашли работу более 100 тыс. женщин.

Второе направление – трудоустройство на субсидируемые рабочие места – это социальные рабочие места, общественные работы, молодежная практика и т.д. В общем на реализацию этих мер выделено порядка 135 млрд тенге. В этом году уже трудоустроено 109 тыс. женщин.

Третье направление – приобретение актуальных на рынке труда профессиональных навыков: онлайн обучение на портале Skills.enbek.kz (32 тыс. женщин за этот год), классическое офлайн обучение по рабочим профессиям (7 тыс.).