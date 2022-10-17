"Болашак": 50 казахстанцев бесплатно учатся в вузах Лиги плюща

Около 1200 казахстанцев обучаются по стипендиальной программе "Болашак" в ведущих зарубежных вузах мира. 50 обладателей президентской стипендии повышают квалификацию в престижнейших университетах мира, входящих в Лигу плюща, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РК.

В Лигу входят Гарвардский, Колумбийский, Йельский, Принстонский, Брауновский, Дартмутский, Корнелльский университеты и Университет Пенсильвании.

"У нас есть уникальная возможность учиться у знаменитых ученых, среди которых немало Нобелевских лауреатов и обладателей других престижных наград. В университете я изучаю искусственный интеллект, Интернет вещей (IoT), а также взяла классы из бизнес-школы, чтобы понять, как выстроить стратегию на долгосрочную перспективу. Казахстанский телеком-рынок на пороге большой трансформации и приобретает привлекательность для потенциальных инвесторов. После завершения обучения хочу строить свою деятельность в этих направлениях и внести свой вклад в развитие IT и коммуникаций в Казахстане", — рассказала Айгерим Кдыргалиева.

Девушка учится в магистратуре Колумбийского университета по программе "Болашак", изучает электронику и телекоммуникационные системы.

За 29-летнюю историю существования стипендии выпускниками международной программы "Болашак" стали более 11 700 казахстанцев. Они получили образование в более чем 200 ведущих университетах мира.