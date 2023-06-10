Боевые корабли строит житель Петропавловска

Фото: Анна Мирская

Военные суда в точной копии, за исключением размеров, создает судомоделист Юрий Романов. Сейчас в его коллекции морского флота 19 боевых кораблей. Практически все они со встроенным механизмом, позволяющим им идти по воде. С автором необычных поделок встретился корреспондент BaigeNews.kz.

Судостроитель-самоучка из Петропавловска покоряет своими работами горожан. На каждую из моделей у него уходят месяцы, а то и годы.

"У меня сейчас 19 работ. Большая часть - точные копии военных кораблей. Я воссоздал их своими руками. Кропотливая работа требует уединения и внимательности. Все делаю дома, пока не выгнали", - шутит Юрий Романов.

Увлечение судомоделированием к Юрию пришло еще в детстве. В пятом классе он узнал о станции юных техников. Среди его друзей и сверстников никто не увлекался подобным хобби, от этого мальчику становилось еще интересней заняться новым делом.

"Конечно, построить целый корабль намного тяжелее. Но я проделываю те же манипуляции и алгоритмы, только в миниатюре. Основные мои работы – это корабли времен русско-японской войны начала XX века. У каждого своя история, каждый вложил серьезный вклад в разрешение конфликта. Один проект занял у меня несколько лет. Но я доволен результатом", - с воодушевлением рассказывает Юрий Романов.

Каждый корабль судомоделист знает до мельчайших деталей. Чтобы получилось достоверно, без явных отличий от подлинника, Юрий Романов начинает работу с чертежей.

"Я занимался в Санкт-Петербургском музее. Там много полезной информации нашел для себя. Вот при мне чертежи каждого из моих кораблей. Часто участвую на выставках и соревнованиях. И там нужно не просто показать свою работу, но и защищать свой проект и его ходовые качества", - объясняет собеседник.

Практически каждый корабль, собранный руками Романова, буквально спускался на воду и выходил в плавание.

"Да, и мои корабли на ходу. Для этого приходится сильно потрудиться с внутренней частью судов. В его полости не пусто. Он буквально начинен электроникой и разными механизмами. Всей необходимой для этого аппаратурой помогает китайское производство. Один только мой корабль может поплыть без механизма – вот он", - автор коллекции указывает на стеклянную бутыль, в которой спрятано судно.

Этой работой заинтересовались юные гости выставки. Школьники ждали от Юрия детального рассказа, как он смог поместить кораблик внутрь бутылки, при этом не сломав его паруса.

"Прекрасно, что дети интересуются моим творчеством. Причем не только мальчишки. Девочки всегда активно с горящими глазами рассматривают корпус и все, что находится на палубе кораблей. Мне приятно, что с моей выставки они выходят удивленные, с улыбками", - ответил собеседник.

"Боярин", "Потемкин-Таврический", "Петропавловск", "Петр Великий". О каждом из этих реально существующих судов можно узнать в интернете. Автор же историю всех 19-ти знает наизусть.

"Петропавловск" стоял на Неве и во время блокады отстреливался от самолетов. "Боярин" в русско-японской войне участвовал. Мне нравятся трудные проекты. Разбираться в чертежах, радиосхемах, аппаратуре, электронике. Я уже на пенсии и оставаться в тонусе мне помогает это хобби. Оно развивает мелкую моторику рук. И я внимательно слежу за зрением, иначе не смогу восстанавливать в точности мелкие детали", - уверяет Юрий Романов.

Судно "Петр Великий" – самое долгожданное детище в коллекции. На его исполнение ушло целых два года. Именно этот корабль участвовал в поднятии со дна затонувшую подводную лодку "Курск".

"Сложнее всего дается покраска. Ведь за один небольшой потек на соревновании могут снимать баллы. Да и для "внутреннего" эстета это непозволительно. Поэтому приходится часами шкурить корпус, чтобы убрать лишнюю каплю. Вокруг меня одни девчонки, поэтому не с кем было разделить увлечение и передать знания", - признался собеседник.

Все работы он делает исключительно для себя. Лишь однажды Юрий Романов решился продать свое детище. Но на то были причины.

Фото: Анна Мирская.