Боец из Казахстана избил японца у него на родине

Казахстанский боец Каршыга Даутбек выступил на турнире по смешанным единоборствам Top Brights 01 в японском Оте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Там он сразился с японцем Коёми Мацусимой. Этот поединок прошел в полулегком весе и был соглавным событием турнира. Бой был рассчитан на три раунда, но закончился уже в первом: Даутбек победил техническим нокаутом.

Таким образом, Каршыга Даутбек одержал четырнадцатую победу в профессиональной карьере, а Коёми Мацусима потерпел седьмое поражение в профи-ММА. Отметим, что теперь Даутбек идет на серии из шести побед — в последний раз он проигрывал в 2019 году.