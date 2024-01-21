Боец из Казахстана избил японца у него на родине
Сегодня, 18:31
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Сегодня, 18:31Сегодня, 18:31
111Фото: instagram.com/d.karshiga
Казахстанский боец Каршыга Даутбек выступил на турнире по смешанным единоборствам Top Brights 01 в японском Оте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Там он сразился с японцем Коёми Мацусимой. Этот поединок прошел в полулегком весе и был соглавным событием турнира. Бой был рассчитан на три раунда, но закончился уже в первом: Даутбек победил техническим нокаутом.
Таким образом, Каршыга Даутбек одержал четырнадцатую победу в профессиональной карьере, а Коёми Мацусима потерпел седьмое поражение в профи-ММА. Отметим, что теперь Даутбек идет на серии из шести побед — в последний раз он проигрывал в 2019 году.
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