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  • Боец из Казахстана брутально задушил азербайджанского файтера
Sports.kz Вчера, 23:28
158
Вчера, 23:28
158
Фото: Sports.kz

Боец из Казахстана брутально задушил азербайджанского файтера

Казахстанский боец смешанных единоборств Алишер Габдуллин на турнире промоушна Octagon встретился с представителем Серханом Валили (8-4), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Файтер из Казахстана в поединке турнира Octagon 39, который в данный момент проходит в Алматы, быстро перехватил инициативу в поединке и уже на третьей минуте дебютного раунда провел удушающий прием, одержав победу.

Для Габдуллина данная победа стала уже 11-й в профессиональной карьере при трех поражениях.

Отметим, что в главном событии вечера встретятся казахстанец Азат Максум (15-0) против бразильца Фабрисио Нуньеса (8-0).

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#спорт #соцсети #борьба
BaigeNews.kz
Вчера, 23:28
158
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