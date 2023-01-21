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Вчера, 23:28
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158Фото: Sports.kz
Боец из Казахстана брутально задушил азербайджанского файтера
Казахстанский боец смешанных единоборств Алишер Габдуллин на турнире промоушна Octagon встретился с представителем Серханом Валили (8-4), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Файтер из Казахстана в поединке турнира Octagon 39, который в данный момент проходит в Алматы, быстро перехватил инициативу в поединке и уже на третьей минуте дебютного раунда провел удушающий прием, одержав победу.
Для Габдуллина данная победа стала уже 11-й в профессиональной карьере при трех поражениях.
Отметим, что в главном событии вечера встретятся казахстанец Азат Максум (15-0) против бразильца Фабрисио Нуньеса (8-0).
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