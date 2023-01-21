Боец из Казахстана брутально задушил азербайджанского файтера

Фото: Sports.kz

Казахстанский боец смешанных единоборств Алишер Габдуллин на турнире промоушна Octagon встретился с представителем Серханом Валили (8-4), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Файтер из Казахстана в поединке турнира Octagon 39, который в данный момент проходит в Алматы, быстро перехватил инициативу в поединке и уже на третьей минуте дебютного раунда провел удушающий прием, одержав победу.

Для Габдуллина данная победа стала уже 11-й в профессиональной карьере при трех поражениях.

Отметим, что в главном событии вечера встретятся казахстанец Азат Максум (15-0) против бразильца Фабрисио Нуньеса (8-0).