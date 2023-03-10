Блокпосты установили в горах близ Алматы

Фото: ДЧС Алматы

В предгорьях Алматы выставили блокпосты. Жителям и гостям города запретили походы в горы, передаёт BaigeNews.kz.

ДЧС мегаполиса на основании штормового предупреждения "Казгидромета" предупреждает о лавинной опасности в период с 11 по 14 марта.

"В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми сильными осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Выставлены блокпосты на автодороги Медеу-Шымбулак, а также на плотине Аюсай на дороге Алматы - БАО", - сообщили в ДЧС.

Спасатели отметили, что в горах наблюдается массовый сход снежных масс. Только за последние трое суток самопроизвольно сошло 14 лавин, а с начала опасного периода - 54 лавины общим объёмом порядка 45 тысяч кубометров снега.