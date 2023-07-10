Блогер Айжан Байзакова объявила о беременности

Фото: instagram.com/bayzakova

Блогер-миллионник Айжан Байзакова объявила подписчикам о своей второй беременности, передаёт BaigeNews.kz.

В Instagram она выложила фото с округлившимся животом.

"Скрывать уже не получается. Все, кто видит меня в городе, уже поздравляют) Поэтому вы тоже, как моя уже семья, должны быть в курсе) Нурбектын тунгышы. 18 недель. Сегодня будет долгожданный день, когда мы узнаем пол", - написала блогер в посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dance With The Devil (@bayzakova)

Напомним, Байзакова вышла замуж осенью 2022 года.

В соцсетях она стала популярна задолго до этого. Неоднократно возникали скандалы, связанные с её поведением. Например, блогер провела несколько дней в спецприёмнике за мелкое хулиганство - организацию конкурса на раздевание.

Байзакова откровенно рассказала о наркозависимости.

Недавно её выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере.

В Сети также появилось видео, как мужа инфлюенсера "застукали" с бывшей возлюбленной.