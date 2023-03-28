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  • Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере
instagram.com/bayzakova Сегодня, 20:54
212
Сегодня, 20:54
212
Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере

Блогер Айжан Байзакова рассказала подписчикам в Instagram о том, что ее насильно выселили из отеля в Японии, передаёт BaigeNews.kz.

"Нас выселили с отеля. Это жесть", - написала блогер в соцсетях.

Немного позже Байзакова объяснила причину случившегося.

"У нас в номере был беспорядок. Пришла уборщица, сфотографировала весь беспорядок. У нас чемоданы якобы на кровати лежали. Я не знаю, куда их ставить, там нет шкафов. Уборщица сфотографировала, передала менеджерам, а менеджеры попросили нас выселиться. Я с таким сталкиваюсь впервые. Понимаю, если бы я в первый раз была за границей. С таким инцидентом сталкиваюсь впервые. Мы были в шоке", - рассказала блогер.

Новое жилье в Японии она уже нашла. По словам Байзаковой, оно намного просторнее и лучше того, откуда её попросили.

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Сегодня, 20:54
212
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