Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала

Фото: Instagram

Популярная казахстанская блогер Айжан Байзакова в интервью Динаре Сатжан рассказала о том, что сменила фамилию, а также раскрыла причины, побудившие сделать это, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, инста-дива вышла замуж осенью 2022 года. Она призналась, что до встречи с Нурбеком не хотела связывать себя узами брака.

"До этого у меня было такое, что замуж – это что-то страшное, нужно этого избегать. Свободные отношения – это круто", - призналась она.

Кроме того, она рассказала, что будущий муж настаивал на смене ее фамилии, но Айжан не хотела брать фамилию супруга, потому что ее "приносит столько денег". Позже блогер изменила свое решение.

"Я прочитала, что есть такое, когда жена берет фамилию мужа, то они реально как семья. Вы уже как одна команда работаете", - сказала инфлюенсер.

По словам блогера, ее отец был расстроен тем, что девушка поменяла фамилию.

"У меня папа расстроенный был, его аж трясло. Все Байзаковы любят свою фамилию. Даже моя мама не понимает этого, хоть они с отцом развелись. Она Байзакова. Айжана, как ты могла предать наше племя", – рассказала Айжан.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, как мужа инфлюенсера "застукали" с бывшей возлюбленной. Недавно Байзакова ездила с супругом в Японию, где их выселили из отеля из-за бардака в номере.