Близнецы Касым и Жомарт родились в Актобе

У 27-летней Акниет теперь пятеро детей, близнецы родились у нее впервые, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон". Близнецы по срокам должны были родиться в июне, но неожиданно для всех роды начались раньше. 17 мая Акниет родила двух мальчиков-близнецов весом 2400 граммов.

"Срок у нас был июнь, даже не думали, что так рано будет. Врачи планировали делать кесарево, так как один ребенок шел головой, а второй ногами. Но сноха с помощью врача Альбины Аскаровны родила сама. У малышей все хорошо. До родов детям имена мы не выбирали. У нас всегда так, имя приходит тогда, когда ребенок родится. Выбирали несколько дней всей семьей. 17 мая день рождения нашего президента. Решили, что раз мальчики рано утром родились, давайте назовем их в честь президента – Касым и Жомарт. Случилось именно так родиться, значит, необычные дети. Хочется, чтобы наши дети были учеными, воспитанными, хорошо учились и служили на благо стране", - рассказала бабушка мальчиков Шолпан Мендиярова.