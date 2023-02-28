Блинкен высказался о санкциях и последствиях событий в Украине для стран Центральной Азии

Фото: фото пресс-службы МИД РК

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в Казахстане с первым официальным визитом, ответил на вопросы журналистов о введённых против России санкциях и угрозе миру в Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz.

"Санкции появились не просто так. Они наложены из-за вторжения России в Украину. Это агрессия не только против Украины, но и против основных принципов, лежащих в основе устава ООН – территориальная целостность, суверенитет. Этих принципов придерживаются все страны в регионе, включая Казахстан. В ответ на то, что сделала Россия, страны по всему миру сделали всё, чтобы оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию, вывела свои войска и восстановила полный суверенитет Украины", - сказал Блинкен на брифинге для СМИ.

Он отметил, что в США наблюдают за последствиями санкций, которые они оказывают на другие страны.

"Мы выдаем специальные лицензии, работаем с партнёрами и поддерживаем страны С5+1, чтобы они развивали новое торговое партнёрство. Лицензии были выданы компаниям и предприятиям в тех странах, которые участвуют в санкциях против России. Где есть компании, которые могут ограничить свою работу с Россией и найти новые возможности. Мы находим новые пути, новые экспортные рынки. Мы делаем всё, чтобы создавались новые партнеры и новые возможности для стран Центральной Азии", - заверил он.

Блинкен сделал акцент на том, что озабоченность вызывает не просто агрессия одной страны против другой.