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  • Блинкен высказался о санкциях и последствиях событий в Украине для стран Центральной Азии
фото пресс-службы МИД РК Сегодня, 19:36
273
Сегодня, 19:36
273
Фото: фото пресс-службы МИД РК

Блинкен высказался о санкциях и последствиях событий в Украине для стран Центральной Азии

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в Казахстане с первым официальным визитом, ответил на вопросы журналистов о введённых против России санкциях и угрозе миру в Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz.

"Санкции появились не просто так. Они наложены из-за вторжения России в Украину. Это агрессия не только против Украины, но и против основных принципов, лежащих в основе устава ООН – территориальная целостность, суверенитет. Этих принципов придерживаются все страны в регионе, включая Казахстан. В ответ на то, что сделала Россия, страны по всему миру сделали всё, чтобы оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию, вывела свои войска и восстановила полный суверенитет Украины", - сказал Блинкен на брифинге для СМИ.

Он отметил, что в США наблюдают за последствиями санкций, которые они оказывают на другие страны.

"Мы выдаем специальные лицензии, работаем с партнёрами и поддерживаем страны С5+1, чтобы они развивали новое торговое партнёрство. Лицензии были выданы компаниям и предприятиям в тех странах, которые участвуют в санкциях против России. Где есть компании, которые могут ограничить свою работу с Россией и найти новые возможности. Мы находим новые пути, новые экспортные рынки. Мы делаем всё, чтобы создавались новые партнеры и новые возможности для стран Центральной Азии", - заверил он.

Блинкен сделал акцент на том, что озабоченность вызывает не просто агрессия одной страны против другой.

"Это агрессия против основных принципов устава ООН, который, как мы считаем, направлен на поддержание мира и стабильности, также в вашем регионе. Именно поэтому важно, чтобы все страны объединились и выступали против агрессии. Не только ради защиты Украины, но и ради этих принципов. Если они будут нарушены, то Россия будет рассматривать агрессию против других стран. И некоторые страны могут посмотреть на ситуацию и подумать: раз Россия может это сделать, то и мы можем. Мы должны это прекратить. Важно, чтобы все страны объединились и сказали: "Нет". Мы должны стоять все вместе, чтобы защитить принципы, которые нарушены, и это предоставит нам всем возможность мира", - заключил он.

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#политика #США #Энтони Блинкен #МИД #ситуация в Украине
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:36
273
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