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МИД РК Сегодня, 12:37
84
Сегодня, 12:37
84
Фото: МИД РК

Блинкен встретился с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди

В МИД РК опубликовали кадры встречи государственного секретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны. 

"Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в министерство иностранных дел для проведения переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди", — говорится в подписи к фотоснимкам.

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#госсекретарь США #Энтони Блинкен #официальный визит #МИД РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:37
84
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