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  • Блеск и нищета: названы регионы с самым большим неравенством между богатыми и бедными
matritca.kz Сегодня, 11:13
314
Сегодня, 11:13
314
Фото: matritca.kz

Блеск и нищета: названы регионы с самым большим неравенством между богатыми и бедными

По данным Бюро национальной статистики величина прожиточного минимума в Казахстане в третьем квартале 2022 года составила 46 671 тенге, а доля населения с доходами ниже его - 5,3 процента, передаёт BaigeNews.kz.

Так, с наивысшим показателем в Туркестанской области - 9,1процента, и наименьшим в Астане – 2,2 процента.

При этом у 83 процентов населения ежемесячно уходит не более 100 тысяч тенге на потребительские расходы и лишь у 2,1 процента населения они составляют более 200 тысяч тенге. 

К слову, разрыв между доходами богатых и бедных также значителен. Так, у 10 процентов наиболее обеспеченного населения доходы в 5,6 раз выше нежели у 10 процентов наименее обеспеченного населения. В разрезе регионов наибольший разрыв доходов отмечен в:

  • Алматы (6,5 раз)
  • Карагандинской области  (6,1 раз)
  • ВКО (5,9 раз)
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#доходы #прожиточный минимум #разрыв
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:13
314
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