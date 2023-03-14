Блеск и нищета: названы регионы с самым большим неравенством между богатыми и бедными

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По данным Бюро национальной статистики величина прожиточного минимума в Казахстане в третьем квартале 2022 года составила 46 671 тенге, а доля населения с доходами ниже его - 5,3 процента, передаёт BaigeNews.kz.

Так, с наивысшим показателем в Туркестанской области - 9,1процента, и наименьшим в Астане – 2,2 процента.

При этом у 83 процентов населения ежемесячно уходит не более 100 тысяч тенге на потребительские расходы и лишь у 2,1 процента населения они составляют более 200 тысяч тенге.

К слову, разрыв между доходами богатых и бедных также значителен. Так, у 10 процентов наиболее обеспеченного населения доходы в 5,6 раз выше нежели у 10 процентов наименее обеспеченного населения. В разрезе регионов наибольший разрыв доходов отмечен в: