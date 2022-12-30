Благотворители в Астане вовлекали детей в культовые обряды и пропагандировали религиозное превосходство

Фото: polisia.kz

Общественные благотворительные фонды в Астане, действующие под видом пансионатов для детей из малообеспеченных семей, подозревают в пропаганде религиозного превосходства. Расследованием уголовного дела занимается департамент полиции, передаёт BaigeNews.kz.

"Сотрудником одного из этих фондов велись открытые проповеди для большого круга лиц, в которых прямо оскорблялись религиозные чувства и национальные традиции последователей иных конфессий. В нарушение законодательства среди несовершеннолетних воспитанников пансионатов данных фондов распространялись религиозные догмы зарубежных проповедников", - сообщили в полиции.

Обыски в пансионатах подтвердили наличие иностранных учебных материалов религиозного характера, а также систематическое вовлечение детей в культовые обряды.