open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Благотворители в Астане вовлекали детей в культовые обряды и пропагандировали религиозное превосходство
polisia.kz Сегодня, 21:46
189
Сегодня, 21:46
189
Фото: polisia.kz

Благотворители в Астане вовлекали детей в культовые обряды и пропагандировали религиозное превосходство

Общественные благотворительные фонды в Астане, действующие под видом пансионатов для детей из малообеспеченных семей, подозревают в пропаганде религиозного превосходства. Расследованием уголовного дела занимается департамент полиции, передаёт BaigeNews.kz.

"Сотрудником одного из этих фондов велись открытые проповеди для большого круга лиц, в которых прямо оскорблялись религиозные чувства и национальные традиции последователей иных конфессий. В нарушение законодательства среди несовершеннолетних воспитанников пансионатов данных фондов распространялись религиозные догмы зарубежных проповедников", - сообщили в полиции.

Обыски в пансионатах подтвердили наличие иностранных учебных материалов религиозного характера, а также систематическое вовлечение детей в культовые обряды.

"Характер данных обрядов направлен на отведение детей от национальных традиций и ценностей казахстанского общества. Досудебное расследование продолжается, иные сведения разглашению не подлежат", - уточнили в ДП.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#полиция #религия #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:46
189
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх