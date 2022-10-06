"Благодарю всех за доверие" - Токаев о выдвижении его кандидатом на выборы президента

Началось выступление Касым-Жомарта Токаева на форуме народной коалиции в поддержку его кандидатуры, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1

"Мы вступили в новую политическую эпоху. 20 ноября состоятся внеочередные президентские выборы. Это очень важная кампания, которая определит курс нашего дальнейшего развития. Различные общественные организации предложили выдвинуть мою кандидатуру на этих выборах.

Как я говорил ранее, глава государства не должен отдавать приоритет ни одной партии, должен быть политически нейтральным. Никогда не отступал от этой позиции. Для меня большая честь и ответственность – баллотироваться на президентских выборах в качестве общего кандидата, выдвинутого всеми вами.

Благодарю всех за доверие. Очень важно, что в состав коалиции вошли ведущие политические партии, общественные организации и движения. Таким образом, коалиция охватывает все социальные слои", - сказал Касым-Жомарт Токаев.