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  • "Благодарю всех за доверие" - Токаев о выдвижении его кандидатом на выборы президента
Борт№1 Сегодня, 16:45
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Фото: Борт№1

"Благодарю всех за доверие" - Токаев о выдвижении его кандидатом на выборы президента

Началось выступление Касым-Жомарта Токаева на форуме народной коалиции в поддержку его кандидатуры, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1

 

"Мы вступили в новую политическую эпоху. 20 ноября состоятся внеочередные президентские выборы. Это очень важная кампания, которая определит курс нашего дальнейшего развития. Различные общественные организации предложили выдвинуть мою кандидатуру на этих выборах.

Как я говорил ранее, глава государства не должен отдавать приоритет ни одной партии, должен быть политически нейтральным. Никогда не отступал от этой позиции. Для меня большая честь и ответственность – баллотироваться на президентских выборах в качестве общего кандидата, выдвинутого всеми вами.

Благодарю всех за доверие. Очень важно, что в состав коалиции вошли ведущие политические партии, общественные организации и движения. Таким образом, коалиция охватывает все социальные слои", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Повышение благосостояния народа – в приоритете, отметил глава государства:

"Мы занялись вопросами качественного развития экономики и повышения уровня жизни граждан. Создаются благоприятные условия для малого и среднего бизнеса, и эта работа будет продолжена. Принимаются системные меры для усиления потенциала сельского хозяйства.

Наш ключевой приоритет – повышение благосостояния народа. И этот приоритет никогда не подвергнется ни ревизии, ни коррозии. По моему поручению увеличены зарплаты врачей и педагогов, работников бюджетной сферы. Обеспечен стабильный рост пенсий, стипендий и пособий. Более полутора миллионов соотечественников смогли улучшить жилищные условия и получить лечение за счет досрочного изъятия части пенсионных накоплений.

В январе этого года был создан фонд "Қазақстан халқына", который занялся оказанием конкретной помощи нуждающимся. В Конституцию введена норма о том, что земля и ее недра принадлежат народу. И это ни в коем случае не красивый лозунг. Практической реализацией этой поправки стала программа "Национальный фонд – детям!". Эта беспрецедентная мера нацелена на справедливое распределение национальных богатств", - отметил президент.

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#Токаев #выборы президента
Журналист
Сегодня, 16:45
71
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