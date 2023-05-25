Благодаря проекту "Ауыл аманаты" около 4000 жамбылцев открыли свое дело

Фото: предоставлено акиматом Жамбылской области

Проект "Ауыл аманаты", разработанный при поддержке Главы государства и стартовавший в 2019 году в Жамбылской области, доказал свою экономическую и социальную эффективность. С начала реализации проекта выделено 18,3 миллиарда тенге. В 24 сёлах около 4000 жамбылцев открыли своё дело. Такие цифры озвучил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов в ходе брифинга, прошедшего на площадке Службы центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.

По поручению Президента страны успешный опыт Жамбылской области масштабируют в республике.

"Если с начала реализации проекта выделено 18,3 миллиарда тенге, то в этом году - 24 миллиарда тенге. На данном этапе планируется выдать кредиты около 5 тысячам жителей в 26 сёлах. В этих населенных пунктах увеличится количество индивидуальных предпринимателей, будут созданы новые рабочие места. В результате, средний доход жителей увеличится с 44 тысячи тенге до 135 тысяч тенге. В 2024-2025 годах за счёт республиканского бюджета на сумму 45,5 миллиардов тенге проектом будут охвачены 490 тысяч жителей оставшихся 103 сельских округов", - сказал Нуржан Нуржигитов.

По словам акима области, принимаются системные меры по комплексному решению социальных вопросов в населенных пунктах, где реализуется проект "Ауыл аманаты". К примеру, в 24 сельских округах реализовано 183 инфраструктурных проекта на сумму 9,5 миллардов тенге. А к 2025 году планируется довести уровень обеспеченности охваченных проектом населенных пунктов социальными благами до 92,2%.

В целом, в 2019-2022 годах реализовано 240 проектов на сумму 34,2 миллиарда тенге в 58 селах 24 сельских округов, охваченных проектом "Ауыл аманаты".

Касательно вопросов регулирования использования пастбищ, Нуржан Нуржигитов сообщил, что с 2021 года в целях ликвидации их дефицита работа ведётся по пяти направлениям.

"В области выявлена нехватка 683,6 тысяч га пастбищ. Мы увеличили с 363 тысячи га до 741 тысячи га путём добавления к населённым пунктам земель, находящихся в земельном фонде запаса. На баланс сельских округов передали 49,2 тысяч га пастбищ, расположенных в радиусе пяти километров вблизи населенных пунктов. Организуется вывоз крупного рогатого скота на земли лесного фонда. На 1 миллион 80 тысяч га пастбищ вывезено 245 тысяч голов скота. С крестьянскими хозяйствами, на чьем балансе числятся 510 тысяч га сельскохозяйственных земель, заключены меморандумы о беспрепятственном выпасе скота. 379 тысячи га неиспользуемых земель возвращены в государственную собственность. В результате проделанной работы, снижен дефицит пастбищ на 164 тысяч га", - сказал Н. Нуржигитов.

В текущем году поставлена задача по изъятию 200 тысячи га неосвоенных, незаконно предоставленных пастбищных угодий и добавить 69,3 тысяч га в качестве пастбищных угодий к населенным пунктам.