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Бизнес в Казахстане будут реформировать "с чистого листа"
Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительсвта рассказал о новых видах поддержки бизнеса, передаёт BaigeNews.kz.
Для того, чтобы бизнес почувствовал снижение административной нагрузки, правительством проведена аналитическая работа по всем регуляторным актам. Так, проанализировано 44 сферы регулирования предпринимательской деятельности.
"Выявлено более 10 тысяч требований, несоответствующих базовым условиям новой регуляторной политики. По итогам сформирован Реестр обязательных требований. Он будет периодически пересматриваться. И ключевая роль в этом отводится Национальной палате "Атамекен". Это означает, что выявление и исключение излишних, дублирующих и неэффективных требований будет проводится на постоянной основе.Принимаются комплексные меры по автоматизации системы оценки и управления рисками в государственном контроле. Данная работа уже завершена по 35 сферам. Это позволит исключить проведение необоснованных проверок бизнеса", - сказал Смаилов.
В правительстве обещают, что к 2029 году вырастет число занятых в малом и среднем бизнесе до 4,7 млн. человек и снизится доля государства в экономике до 14%.
Во-первых, Смаилов поручил отраслевым государственным органам совместно с палатой "Атамекен" обеспечить своевременное принятие законодательных изменений по исключению излишних требований к бизнесу и внести соответствующий пакет законодательных актов в Парламент, предусмотрев введение в действие с 1 января 2023 года. Это позволит снизить нагрузку с бизнеса уже с этого года.
Во-вторых, сделать особый акцент на автоматизацию системы государственного контроля бизнеса. Госорганам нужно завершить её до конца первого полугодия.
В-третьих, министерствам экономики и финансов он поручил продолжить автоматизацию процедур отбора получателей мер государственной поддержки с повышением их прозрачности и эффективности. Это должно привести к созданию новых рабочих мест.
В-четвёртых, акиматам и заинтересованным центральным госорганам необходимо оказывать всестороннюю поддержку для открываемого бизнеса. Важно организовать работу по обеспечению равного и оперативного доступа бизнеса к ключевым факторам производства, инфраструктуре, электроэнергии. Центры обслуживания предпринимателей должны сопровождать открывающийся бизнес, помогать ему развиваться.
В-пятых, всем государственным органам он поручил своевременно и оперативно реагировать на обращения предпринимателей. Так, наибольшее количество жалоб выявлены в сферах земельных отношений, госзакупок, налогового администрирования, архитектуры и градостроительства.
В заключение, премьер попросил министра финансов на регулярной основе проводить заслушивания госорганов о ходе реализации внедрения регулирования "с чистого листа".
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