Бизнес на солярке: кыргызстанцы не скрывают, что торгуют у дороги топливом из Казахстана

Фото: youla.ru

Блогер из Астаны Улан Абишев проверил, торгуют ли в Кыргызстане соляркой из Казахстана и насколько просто её купить, передаёт BaigeNews.kz.

В качестве эксперимента Абишев съездил в район пограничного пункта Кордай со стороны Кыргызстана. Направляясь через село Ленинское, он заметил, что едва ли не у каждого второго дома, расположенного вдоль основной дороги, стоят на продажу пятилитровые баклажки с соляркой.

"В Казахстане солярка стоит 230-250 тенге, в Кыргызстане уже почти 400 тенге, то есть в полтора раза дороже", - сказал Улан Абишев.

У одного из торговцев журналист поинтересовался, казахстанское ли это топливо. Ему ответили утвердительно.

Литр солярки стоит 67 сомов, это примерно 350 тенге.