Бишкек вырастет в три раза

Территория Бишкека увеличится почти в три раза. Об этом на сессии Бишкекского городского кенеша сообщил мэр столицы Айбек Джунушалиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

"По последнему предложению площадь столицы будет расширена с 12 тысяч 900 до 37,8 тысячи гектаров", — сказал мэр.

По словам градоначальника, в территорию Бишкека включат восемь айыл окмоту (сельских управ) и некоторые села четырех сельских управ.

Айбек Джунушалиев добавил, что скоро президент подпишет указ.

"Мы смотрели на развитие городов. Они расширяются либо по радиальной, либо по параллельной схеме. Мы учли радиальную, поскольку так удобнее развивать дорожную инфраструктуру", — добавил градоначальник.

Согласно генплану развития города, подготовленному в 2022 году, одни из основных проблем города это ликвидация зеленых насаждений и упор на развитие дорог для автомобилей. В связи с этим качество жизни горожан падает, а автомобильные пробки стали привычными для Бишкека. Кроме этого, город активно застраивается жилыми массивами. Для решения этих проблем необходимо создание новых рекреационных зон, разделение города на новые районы и строительство новых инженерных сетей.