Бишимбаев ходил с ножом и хотел убить себя, рассказал свидетель трагедии

В Астане прошло главное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева. Свидетель со стороны защиты, рассказал о том, что после того, как в ресторан вызвали "скорую", Бишимбаев ходил с ножом, передаёт BaigeNews.kz.

Свидетель А. работал барменом в ресторане. 9 ноября он вышел на смену в 11 утра.

"Сказали не заходить в первую випку, потому что там находился Бишимбаев. Потом получилось, что мы делали свою работу и в час примерно нас собрали во второй випке. Сообщили, что сегодня ресторан до пяти вечера не будет работать", - сказал свидетель.

По его словам, на собрании не было директора "Гастроцентра" Бакытжана Байжанова.

Затем, по словам А., он спустился на первый этаж, где также работал. Ему позвонила менеджер и сообщила, что ресторан работать не будет. В связи с чем, мужчина не спрашивал.

Ближе к семи вечера ему позвонил Байжанов и сказал подняться на второй этаж в ресторан. На тот момент там уже были сотрудники скорой помощи.

"Куандык Валиханович был с ножом в руках. Я испугался. Он ушёл в сторону туалета с ножом. Мы испугались и пошли за ним. Забрали нож и ждали приезда полиции. Минут через 15-20 приехала полиция", - сказал свидетель.

По его словам, он, Байжанов и Бишимбаев были потерянными. Бишимбаев со слезами говорил: "Зачем это сделано?", "Что было?".

Прокурор на заседании отметила, что показания свидетеля отличаются от того, что он сказал на досудебном расследовании. Она ходайствовала о том, чтобы огласить показания досудебного расследования.

"Я заметил, что у двери кабинки стояла ваза. И нас предупредили, что там сидит Бишимбаев, чтобы туда никто не заходил. Когда пришёл, Бишимбаев ходил с ножом в руках, и, как я понял, хотел убить себя. Бакытжан был рядом с ним, чтобы он не смог себя поранить. Я подбежал туда, и мы с Бакытжаном забрали нож у Бишимбаева", - зачитал протокол досудебного расследования прокурор.

Далее, согласно протоколу, после того как бармен и Байжанов пытались забрать нож у Бишимбаева, он пытался пройти на кухню и взять другой нож.

"Когда приехала полиция, я знал, что их вызвал Бакытжан, и пояснил, что в вип-кабинке 1 лежит труп его жены. Когда мы его держали, Бишимбаев говорил, что он убил свою жену. И что она лежит в вип-кабинке под номером один. Из-за этого он, скорее всего, хотел себя убить тоже. В последний раз видел её в ресторане два-три дня назад. Она ходила в ресторане с подругой", - зачитал протокол прокурор.

Свидетель согласился со своими предыдущими показаниями.