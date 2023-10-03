Биометрическую идентификацию будут использовать для выписки электронных счетов-фактур в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан внедряет новую меру для борьбы с теневой экономикой, передаёт BaigeNews.kz.
По информации Комитета государственных доходов МФ РК, в рамках борьбы с теневой экономикой планируется использовать биометрическую идентификацию в отношении компаний, имеющих наибольшую вероятность риска выписки "фиктивных" счетов-фактур.
"Цифровой проект предусматривает применение биометрической идентификации только в особых случаях и при высокой степени риска, охват составит около 1% компаний, выписывающих электронные счета-фактуры. Процедура Digital-ID не ограничивает бизнес: её нужно пройти лишь единожды в день в любое удобное время", - сообщили в ведомстве.
Также сообщается, что налоговые органы не будут осуществлять сбор биометрических данных, проверка будет осуществляться на сервисах, используемых на портале электронного правительства.
В КГД отметили, что за период с 2021 года выявлено более 2,6 тысячи непричастных учредителей и руководителей к регистрации компаний и выписке счетов-фактур. По этим и другим основаниям судебными органами вынесено около 3,9 тысячи решений о признании регистрации и перерегистрации недействительной. Сумма фиктивного оборота по счетам-фактурам составила более одного триллиона тенге.
Самое читаемое
- Валерия рассказала об условиях развода с Пригожиным
- Придётся затянуть пояса: какими будут цены на хлеб, сахар и мясо в Казахстане
- Мать заявила об изнасиловании сына-первоклассника в элитной школе Алматы
- Департамент юстиции ВКО незаконно препятствовал развитию инвестиционного проекта
- Шестилетний спортсмен из Атырау погиб в Алматы