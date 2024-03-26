Бил новобранцев по голове и избежал наказания: инцидент прокомментировали в Минобороны
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В Актау командир бил солдат-новобранцев дубинкой и табуреткой по голове, но в суде примирился с потерпевшими и избежал наказания. Инцидент прокомментировали в Минобороны, передаёт BaigeNews.kz.
"В августе 2023 года в одной из воинских частей Актауского гарнизона выявлен факт превышения власти, допущенный командиром взвода в отношении военнослужащих срочной службы. Проведены следственные мероприятия. Решением Военного суда Актюбинского гарнизона дело прекращено по примирению сторон. Согласно пункту 2 статьи 26 Закона "О воинской службе и статусе военнослужащих РК", после вступления в законную силу приговора суда военнослужащий, допустивший правонарушение, будет уволен из Вооружённых сил РК по отрицательным мотивам", - заявили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что вопросы профилактики правонарушений, выявления и пресечения нарушений уставных правил взаимоотношений в армейской среде находятся на особом контроле руководства Вооружённых Сил.
"По всем формам их проявлений принимаются меры правового и дисциплинарного воздействия. Подобные факты правонарушений в Вооружённых силах носят единичный характер. При этом ни один случай не остаётся без внимания. Органам уголовного преследования в ходе следственных мероприятий оказывается полное содействие", - заключили в министерстве.
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