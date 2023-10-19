Бил, издевался и снимал на видео: в Астане судят студента медунивера за истязание пациентов хосписа

В Астане начался суд по делу студента медуниверситета, который издевался над больными и снимал это на видео, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Процесс проходит в ускоренном порядке, так как подсудимый признал свою вину.

Суд запретил фото и видеосъёмку подсудимого и членов его семьи.

Адвокат потерпевших Мерхат Ахметолдин требует самого сурового наказания.

"Статья 100 часть 2 УК РК - "Истязание". С учётом того, что он ранее не судим и не привлекался, то лишение свободы не можем сказать, это будет на усмотрение суда. Максимальная санкция до семи лет лишения свободы. Сейчас подсудимый находится под домашним арестом, в его отношении меры принудительные и нахождение в изоляторе не применяются. Судом в этом было отказано", - указал он.

Дочь одной из жертв заявила в суде, что её мать начала в хосписе боятся мужчин, кидалась на них.

"Теперь ясно становится, почему она боялась. Я видела, как он кормил её памперсами. Она лежала привязанная, и он издевался, как над боксёрской грушей, бил руками, тапочками. В видео много было такого, что после этого спать невозможно", - заявила она.

Сын другой пострадавшей, тоже начал бояться ходить в реабилитационный центр. У ребёнка аутизм.