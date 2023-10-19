Бил, издевался и снимал на видео: в Астане судят студента медунивера за истязание пациентов хосписа
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В Астане начался суд по делу студента медуниверситета, который издевался над больными и снимал это на видео, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Процесс проходит в ускоренном порядке, так как подсудимый признал свою вину.
Суд запретил фото и видеосъёмку подсудимого и членов его семьи.
Адвокат потерпевших Мерхат Ахметолдин требует самого сурового наказания.
"Статья 100 часть 2 УК РК - "Истязание". С учётом того, что он ранее не судим и не привлекался, то лишение свободы не можем сказать, это будет на усмотрение суда. Максимальная санкция до семи лет лишения свободы. Сейчас подсудимый находится под домашним арестом, в его отношении меры принудительные и нахождение в изоляторе не применяются. Судом в этом было отказано", - указал он.
Дочь одной из жертв заявила в суде, что её мать начала в хосписе боятся мужчин, кидалась на них.
"Теперь ясно становится, почему она боялась. Я видела, как он кормил её памперсами. Она лежала привязанная, и он издевался, как над боксёрской грушей, бил руками, тапочками. В видео много было такого, что после этого спать невозможно", - заявила она.
Сын другой пострадавшей, тоже начал бояться ходить в реабилитационный центр. У ребёнка аутизм.
"На видео я смотрела, как подсудимый издевался над моим сыном, давал ему команды сидеть, стоять. Тыкал ребёнка пальцем в область заднего прохода через штаны. Мальчик плакал. Снимал на видео, как у ребёнка была рвота. Потом он мне сказал, что вы ребёнка слишком много кормите, поэтому его рвёт", - утверждает женщина.
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