Бибисара Ассаубаева по-прежнему лидирует на Гран-при в Индии

Фото: fide.com

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) подвела итоги седьмого дня Гран-при в Нью-Дели, передаёт BaigeNews.kz

Двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева впервые сыграла вничью в Нью-Дели, но по-прежнему лидирует в турнирной таблице с 4,5 очками из шести возможным.

Однако борьба за первое место в Индии накаляется, поскольку казахстанке буквально "наступают на пятки" именитые шахматистки Екатерина Лагно и Александра Горячкина забили

"В седьмом раунде было два решающих исхода и две ничьи. Это был относительно короткий раунд, последняя партия закончилась после трёх с половиной часов игры", — отмечают в ФИДЕ.

Результаты 7-го тура:

Нана Дзагнидзе - Екатерина Лагно, 0: 1

Бибисара Ассаубаева - Хампи Конеру, ½ - ½

Вайшали Рамешбабу - Харика Дронавалли - ½ – ½

Нино Бациашвили - Александра Горячкина – 0: 1

Сегодня состоится восьмой раунд третьего этапа женского Гран-при. В нём сыграют:

Екатерина Лагно - Александра Горячкина

Харика Дронавалли - Нино Бациашвили

Полина Шувалова - Вайшали Рамехсбабу

Чжу Цзинер - Бибисара Ассаубаева

По информации ФИДЕ, общий призовой фонд каждого из четырёх турниров составляет 80 тысяч евро, еще 80 тысяч евро распределяются между восемью лучшими игроками в общем зачёте серии Гран-при.

Напомним, в шестом раунде Бибисара Асаубаева одержала уверенную победу над россиянкой Полиной Шуваловой и вырвалась в лидеры турнира.

Напомним, ещё одна казахстанка Жансая Абдумалик снялась с Гран-При в Нью-Дели, заявив о "небезопасных для шахматисток" условиях. Таким образом международный турнир в индии начался со скандала.