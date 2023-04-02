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Бибисара Ассаубаева по-прежнему лидирует на Гран-при в Индии
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) подвела итоги седьмого дня Гран-при в Нью-Дели, передаёт BaigeNews.kz
Двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева впервые сыграла вничью в Нью-Дели, но по-прежнему лидирует в турнирной таблице с 4,5 очками из шести возможным.
Однако борьба за первое место в Индии накаляется, поскольку казахстанке буквально "наступают на пятки" именитые шахматистки Екатерина Лагно и Александра Горячкина забили
"В седьмом раунде было два решающих исхода и две ничьи. Это был относительно короткий раунд, последняя партия закончилась после трёх с половиной часов игры", — отмечают в ФИДЕ.
Результаты 7-го тура:
Нана Дзагнидзе - Екатерина Лагно, 0: 1
Бибисара Ассаубаева - Хампи Конеру, ½ - ½
Вайшали Рамешбабу - Харика Дронавалли - ½ – ½
Нино Бациашвили - Александра Горячкина – 0: 1
Сегодня состоится восьмой раунд третьего этапа женского Гран-при. В нём сыграют:
Екатерина Лагно - Александра Горячкина
Харика Дронавалли - Нино Бациашвили
Полина Шувалова - Вайшали Рамехсбабу
Чжу Цзинер - Бибисара Ассаубаева
По информации ФИДЕ, общий призовой фонд каждого из четырёх турниров составляет 80 тысяч евро, еще 80 тысяч евро распределяются между восемью лучшими игроками в общем зачёте серии Гран-при.
Напомним, в шестом раунде Бибисара Асаубаева одержала уверенную победу над россиянкой Полиной Шуваловой и вырвалась в лидеры турнира.
Напомним, ещё одна казахстанка Жансая Абдумалик снялась с Гран-При в Нью-Дели, заявив о "небезопасных для шахматисток" условиях. Таким образом международный турнир в индии начался со скандала.
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