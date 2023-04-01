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Бибисара Асаубаева одержала победу в Индии
Двукратнная чемпионка мира по блицу Бибисара Ассаубаева блестяще сыграла в шестом туре этапа женского Гран-При в индийском Нью-Дели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Международную шахматную федерацию ФИДЕ.
Казахстанка одержала победу над россиянкой Полиной Шуваловой. Три другие партии закончились вничью.
Остальные встречи шестого тура завершились вничью. Россиянка Александра Горячкина разошлась миром с Вайшали Рамешбабу, Екатерина Лагно сыграла вничью с Нино Бациашвили. Также не выявили победителя Чжу Цзиньэр и Нана Дзагнидзе.
Положение участниц после шести туров:
1. Бибисара Асаубаева — 4 очка из 5.
2. Чжу Цзиньэр — 4 из 6.
3. Александра Горячкина — 2,5 из 4.
4-6. Полина Шувалова, Екатерина Лагно, Хампи Конеру — по 2,5 из 5.
7. Нана Дзагнидзе — 2 из 6.
8-9. Нино Бациашвили, Харика Дронавалли — по 1,5 из 4.
10. Вайшали Рамешбабу — 1 из 4.
Ассаубаева — единственная шахматистка в Нью-Дели, которая пока добилась решающих результатов во всех своих партиях.
1 апреля Бибисара Асаубаева сыграет с индийской шахматисткой, чемпионкой Азии Хампи Конеру.
Напомним, ещё одна казахстанка Жансая Абдумалик снялась с Гран-При в Нью-Дели, заявив о "небезопасных для шахматисток" условиях.
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