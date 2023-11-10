Безвизовый режим с КНР благотворно отразится на развитии туризма в Казахстане

С сегодняшнего дня казахстанцы освобождены от требования визы при совершении поездок в Китай. О том, какие преимущества при этом откроются для нашей страны, корреспонденту BaigeNews.kz рассказала главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований Айгерим Султанбекова.

Главный эксперт КИСИ считают, что ослабление визовых процедур и режимов будет способствовать развитию туристического потенциала страны.

"Активизация туризма обеспечит нам дополнительный приток финансовых средств, что в свою очередь окажет влияние на платежный баланс страны. Увеличение занятости населения – еще один плюс. Граждане КНР – одни из самых активных путешественников, которые тратят значительные средства в своих поездках", — добавила Султанбекова.

К прочим положительным моментам эксперт причислила повышение интенсивности взаимодействия деловых кругов, увеличение товарооборота, создание дополнительных рабочих мест, расширение авиасообщения, дополнительный приток туристов в страну и связанные с этим поступления денег в страну.

"Возможности, которые открываются перед нами в связи с 30-дневным безвизовым режимом, обширные. Мы ожидаем общий рост деловой активности между нашими странами, расширение контактов не только в деловой сфере, но и области науки и образования, культурно-гуманитарного сотрудничества", — добавила эксперт.

О том, как отмена визовых требований повлияет на индустрию туризма, мы решили поинтересоваться у одного из столичных турагентов.

"Китай всегда интересовал казахстанских туристов. Одни летают туда за товаром, вторые за медицинскими услугами, третьи за доступным курортным отдыхом, молодежь нередко выбирает Китай для получения высшего образования. Наше туристическое агентство занимается продажей туров, в том числе и в Китай. В октябре казахстанцам стали доступны прямые рейсы на остров Хайнань, поэтому сейчас это мы активно предлагаем это направление своим туристам", — сказала директор столичного турагентства Алия Кундинова.

По словам директора турфирмы, сегодня средняя стоимость пакетного тура на Хайнань из Астаны, куда входят перелет в обе стороны, проживание в отеле на базе завтраков, трансфер и страховка, составляет 300 тысяч тенге на человека.

"На прошлой неделе я была в ознакомительном туре на Хайнане. Признаюсь, до поездки у меня не было больших ожиданий от курорта. Но сейчас я с удовольствием рассказываю об этом острове – национальные парки, горячие источники, китайский массаж, экзотическая кухня. Невероятно красивое место с доступными ценами на товары и услуги", — делится впечатлениями девушка.

На запрос редакции BaigeNews.kz о количестве совершаемых рейсов между Казахстаном и КНР, в Комитете гражданской авиации Казахстана ответили, что в настоящее время авиакомпании выполняют 27 пассажирских регулярных рейсов в неделю — 11 рейсов казахстанские и 16 рейсов – китайские авиалинии.

"Министерство транспорта совместно с авиакомпаниями работает над увеличением числа международных рейсов. Данная инициатива исполняется в связи растущим спросом на воздушные перевозки", — говорится в тексте официального сообщения КГА РК.

Также Эйр Астана сообщает о возможном увеличении числа рейсов по маршрутам Алматы-Пекин (с 6 до 7 рейсов в неделю), Астана-Пекин (с 1 до 3 рейсов), Алматы-Урумчи (с 2 до 7 рейсов). В 2024 году авиакомпания планирует открыть новые маршруты в города Шанхай, Гуанчжоу и Чэнду.

Отметим, во время поездки в Сиань (КНР) в мае этого года Касым-Жомарт Токаев подписал с китайским лидером Си Цзиньпином среди прочих документов Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований. Глава государства заявил тогда, что благодаря месячному безвизу Казахстан может стать одним из самых привлекательных направлений для китайских туристов.