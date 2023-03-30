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kursiv.media Сегодня, 17:25
162
Сегодня, 17:25
162
Фото: kursiv.media

Безработные устроили голодовку в Мангистауской области

В посёлке Жетыбай Мангистауской области местные жители устроили митинг и объявили голодовку, передаёт BaigeNews.kz. Протестующие потребовали трудоустроить их в нефтегазовые компании. Акция продолжается уже четвертый день. 

Сегодня в акимате Каракиянского района прокомментировали митинг и сообщили, что требование жителей села Жетыбай необоснованно. 

"Со стороны безработных имеется требование о предоставлении преимущества при распределении вакансии от АО "Мангистаумунайгаз" по принципу 70 на 30, то есть 70% жителям села Жетыбай, а остальные 30% – безработным других сёл Каракиянского района и иных районов области. Это требование считаем необоснованным по отношению к жителям других сёл и районов. В то же время безработные жители села Курык Каракиянского района и Мангистауского района требуют справедливости при распределении имеющихся вакансий", – заявили в акимате.

Там отметили, что собравшиеся отказываются от предлагаемых рабочих мест. В районной администрации призвали все вопросы решить путём конструктивного диалога в рамках действующего законодательства. 

"Протестующие отказываются принять очевидные и объективные факты. Собравшимся нужно принять правду, что трудоустроить всех желающих одномоментно в нефтяную отрасль невозможно, необходимо использовать возможности для трудоустройства в других сферах", - объяснили в акимате.

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Сегодня, 17:25
162
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