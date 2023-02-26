- Пятерых подростков сняли со льда в Павлодаре 26.02.2023 168
- Бездомные собаки атаковали студентку в Костанае 26.02.2023 205
- Лодка с мигрантами разбилась в Италии: погибли не менее 58 человек 26.02.2023 321
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 338
- Спорт и права инвалидов: о чём беседовали партийцы с избирателями 26.02.2023 365
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 335
- Иномарка опрокинулась в области Жетысу: погиб человек 26.02.2023 356
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 645
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 1303
- Метель и гололёд: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение на понедельник 26.02.2023 461
- Соревнования по зимнему триатлону прошли в Астане 26.02.2023 319
- Юная казахстанка выиграла престижный теннисный турнир в Турции 26.02.2023 485
- В аэропорту Актобе появится инновационный почтовый терминал-хаб 26.02.2023 435
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 725
- Китай хочет запустить около 13 тысяч интернет-спутников 26.02.2023 431
- QR-профилактику начала прокуратура в Мангистау 26.02.2023 529
- Как Шахерезада: библиотекарь из Арала неординарно повышает интерес молодёжи к чтению 26.02.2023 479
- Скандалом в столичном аэропорту заинтересовались в КГА 26.02.2023 697
- Два новых реабилитационных центра, две поликлиники и больница появятся в области Абай 26.02.2023 525
- На юге Турции произошло ещё одно землетрясение 26.02.2023 736
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 2709
- Новые школы и колледжи построят в Алматы в ближайшие семь лет 26.02.2023 642
- Нариман Курбанов взял "бронзу" Кубка мира по спортивной гимнастике 26.02.2023 669
- 67 казахстанцев за сутки заразились коронавирусом 26.02.2023 525
- Ренат Гайсин о музыке, ТикТоке и Иманбеке 26.02.2023 993
- Кто представит Казахстан на юниорском чемпионате мира по биатлону 26.02.2023 668
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 6209
- Учёные нашли связь между землетрясениями в Турции и фазами Луны 26.02.2023 1330
- Асылжан Бакытжанулы отправил на пенсию бывшего чемпиона профлиги борцов 26.02.2023 529
- Жителям Шымкента пообещали неблагоприятные метеоусловия в воскресенье 26.02.2023 574
- Эко-игры вместо субботников будут проводить в Усть-Каменогорске 26.02.2023 788
- Сотрудников Google лишили столов в офисах 26.02.2023 687
- В Камеруне 19 спортсменов пострадали от взрывов на массовом забеге 26.02.2023 596
- Застрявшие в Польше казахстанские фуры смогут проехать через Литву 26.02.2023 708
- Серик Сапиев едва не подрался с борцом на турнире в Алматы 26.02.2023 1343
- В Турции арестовали мэра разрушенного при землетрясении города 26.02.2023 1294
- Автовоз перекрыл трассу в Жетысуской области 26.02.2023 595
- В Астане экс-полицейского приговорили к штрафу в 7,5 миллиона тенге 25.02.2023 861
- Уголовное дело о смерти сенатора Гульмиры Каримовой расследует полиция 25.02.2023 1633
- Первая ракетка Казахстана не сумел выйти в финал турнира во Франции 25.02.2023 692
- Штормовое предупреждение на воскресенье объявлено в восьми регионах 25.02.2023 774
- Избили и забрали лошадь: трёх жителей Туркестанской области арестовали за самоуправство 25.02.2023 800
- Крупного акмолинского агрария судят по резонансному делу 25.02.2023 12271
- В каких регионах Казахстана продают самые дорогие овощи 25.02.2023 766
- 14-летняя Ариана Гогулина стала чемпионкой Казахстана по теннису среди взрослых 25.02.2023 802
- Поезд ушёл. Почему "Тальго" опаздывает и приносит убытки 25.02.2023 11617
- Пенсия, жильё, цифровизация ветеринарии — что обещают партийцы избирателям 25.02.2023 799
- Жители Туркестанской области попросили главу МНЭ помочь с газом и питьевой водой 25.02.2023 840
- Подвижной пункт обогрева организовали для комиссии, расследующей ЧП с вертолётом в ЗКО 25.02.2023 684
- Около 400 казахстанских большегрузов застряли на территории Польши 25.02.2023 959
- "Астана" в шестой раз выиграла Суперкубок Казахстана 25.02.2023 745
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 1037
- Казахстанский брейк-дансер одержал победу в Японии 25.02.2023 1178
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 1780
- Почти блокбастер: погоня за пьяным водителем попала на видео в области Абай 25.02.2023 710
- Как молодой семейчанин возрождает искусство плёночной фотографии 25.02.2023 926
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 673
- Какие республиканские трассы закрыты в субботу в Казахстане 25.02.2023 764
- С заснеженных трасс Актюбинской области эвакуированы 93 человека 25.02.2023 862
- В Мангистау задержана истреблявшая сайгаков ОПГ 25.02.2023 800
- Внедорожник и грузовик столкнулись на трассе в Талдыкоргане 25.02.2023 830
- Автобусы Шымкента будут работать без кондукторов 25.02.2023 5392
- Более пяти тысяч детей в области Жетысу учатся в приспособленных школах 25.02.2023 844
- Раскрыт секрет успеха легендарной казахстанской скрипичной школы 25.02.2023 1436
- Коронавирусом за сутки заразились 94 казахстанца 25.02.2023 703
- "Хоргос" возобновит работу в ближайшее время — Смаилов 25.02.2023 756
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 5803
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1179
- Казахстанские бойцы взвесились перед боями с аргентинцами 25.02.2023 781
- Первая ракетка Казахстана сенсационно пробился в полуфинал турнира в Марселе 25.02.2023 832
- Жителям Темиртау не понравился план благоустройства города 25.02.2023 827
- Дома построенные по госпрограмме расходятся по швам в Актюбинской области 25.02.2023 864
- Роналдиньо возвращается в футбол 25.02.2023 1115
- В Темиртау родился настоящий батыр 25.02.2023 1089
- В центральной части Турции произошло землетрясение 25.02.2023 1225
- В Актау водитель автобуса высадил ребёнка за городом 25.02.2023 1133
- Дети учились в холодных школах в Туркестанской области 25.02.2023 840
- Бесплатный хлеб раздают в Шымкенте 25.02.2023 1219
- Карагандинка родила в патрульном авто 24.02.2023 733
- Юрист помог осуждённой в Абайской области отстоять родительские права на двоих детей 24.02.2023 871
Бездомные собаки атаковали студентку в Костанае
На жительницу Костаная, которая шла на учёбу, напали бродячие собаки. От укусов девушку защитила зимняя одежда — собаки порвали на ней куртку. Тяжелых последствий удалось избежать благодаря водителям, которые сигналами авто распугали бродячих животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.
"Я шла на учёбу по той дороге, которой всегда хожу. Видела этих собак, раньше не трогали. А вчера, я не знаю что на них нашло, что их разозлило, напали на меня две собаки. Сначала одна подбежала, начала гавкать, потом вторая. Я очень испугалась, но виду не подавала, то, что я боюсь", — вспоминает девушка Даяна Брыкова.
Даяна с ужасом вспоминает тот день. По словам девушки, обычно в этом месте по улице Абая неподалеку от колледжа бытсервиса их около 10. Но, в тот день было только две. Даяна вспоминает, что они не давали ей проходу. Как спастись девушка не знала, рассказывает, что от безысходности звала на помощь прохожих, но никто не откликался.
"На месте меня могла бы быть бабушка, маленький ребенок. Я хочу, чтобы этих собак как-то убрали, потому, что страшно ходить. Да и вообще опасно, если укусят, то заражение пойдет. У меня было шоковое состояние. Я очень сильно испугалась, они укусили за куртку, порвали куртку. Это повезло что у меня длинная куртка, так бы укусили за ногу", — вспоминает девушка.
Спастись девушке удалось благодаря проезжавшим мимо водителям, которые сигналили и распугали собак. Пострадала только куртка Даяны.
В управлении ветеринарии еще две недели назад рассказывали, что на этот год в Костанайской области выделено 86 миллионов тенге на отлов, временное содержание, стерилизацию и чипирование бродячих животных. Но конкурсные процедуры на тот момент не завершились.
"Отловом занимается "Надежда кст плюс", зооволонтёры. В таких, крайне случаях, когда возникает опасность для здоровья и жизни людей. Они выезжают по заявке, отлавливают агрессивных собак. Они пока содержат за свой счет", — отмечает заместитель руководителя управления ветеринарии Айнагуль Кушубенова.
-
Trend news
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 338
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 335
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 645
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 1303
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 725
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 2709
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 6209
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 1037
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 1780
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 673
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 5803
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 14473
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 23207
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 2336
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 1234
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3176
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 1558
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 1734
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 40606
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 1246
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 2054
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 4860
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 10424
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 1508
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 26637
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 2765
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 3368
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 1410
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 4336
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 37991
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 2582
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 1715
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 2654
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 2914
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19198
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 2907
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 7814
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 37202
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 2320
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 2506
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 13749
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8130
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 3785
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 2510
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 119525
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 3526
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3328
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 4243
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2382
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 7598
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9414
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 6370
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 2896
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 13173
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 57801
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 3066
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 3032
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 5056
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2494
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3458
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3313
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 16630
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 6298
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 31685
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 3426
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 3992
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 3932
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 72759
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 22790
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 24560
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 4331
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 6828
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 9331
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 3996
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 4493
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 3797
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 255413
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 3428
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 3691
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 5189
-
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1179
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 835
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 1183
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 1193
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 1414
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1382
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1375
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 1699
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1484
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 1616
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 1748
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2418
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 2028
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 1878
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 1770
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 1696
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 1875
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 1745
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 2527
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 2300
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2556
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2123
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2336
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2524
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 2553
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 2902
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 2698
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 2625
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 2777
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 2998
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 2799
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 2678
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 2664
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2648
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 2807
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 2929
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 2833
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 2889
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 2952
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 2818
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 4332
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3023
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 3022
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 2909
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 2774
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 2902
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3025
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3181
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 2788
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 3011
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 2911
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3076
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3165
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 3466
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3154
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3393
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 2990
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 3570
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 3490
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 4711
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 3661
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 3521
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 4648
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 3634
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4214
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 3840
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 4070
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 4389
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4327
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 4251
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4175
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 3903
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 4179
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 4244
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4271
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 4240
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 4539
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 4422
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 4643
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 4825