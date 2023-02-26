Бездомные собаки атаковали студентку в Костанае

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На жительницу Костаная, которая шла на учёбу, напали бродячие собаки. От укусов девушку защитила зимняя одежда — собаки порвали на ней куртку. Тяжелых последствий удалось избежать благодаря водителям, которые сигналами авто распугали бродячих животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.

"Я шла на учёбу по той дороге, которой всегда хожу. Видела этих собак, раньше не трогали. А вчера, я не знаю что на них нашло, что их разозлило, напали на меня две собаки. Сначала одна подбежала, начала гавкать, потом вторая. Я очень испугалась, но виду не подавала, то, что я боюсь", — вспоминает девушка Даяна Брыкова.

Даяна с ужасом вспоминает тот день. По словам девушки, обычно в этом месте по улице Абая неподалеку от колледжа бытсервиса их около 10. Но, в тот день было только две. Даяна вспоминает, что они не давали ей проходу. Как спастись девушка не знала, рассказывает, что от безысходности звала на помощь прохожих, но никто не откликался.

"На месте меня могла бы быть бабушка, маленький ребенок. Я хочу, чтобы этих собак как-то убрали, потому, что страшно ходить. Да и вообще опасно, если укусят, то заражение пойдет. У меня было шоковое состояние. Я очень сильно испугалась, они укусили за куртку, порвали куртку. Это повезло что у меня длинная куртка, так бы укусили за ногу", — вспоминает девушка.

Спастись девушке удалось благодаря проезжавшим мимо водителям, которые сигналили и распугали собак. Пострадала только куртка Даяны.

В управлении ветеринарии еще две недели назад рассказывали, что на этот год в Костанайской области выделено 86 миллионов тенге на отлов, временное содержание, стерилизацию и чипирование бродячих животных. Но конкурсные процедуры на тот момент не завершились.