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Министр образования и науки Казахстана Гани Бейсембаев поздравил школьников с окончанием учебного года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отметим, что в этом году последний звонок для учеников 1-10 классов проходит 1 июня. Министр поблагодарил преподавательский состав и родителей учеников за проявленное терпение с увеличением продолжительности учебного года.

"Я благодарен каждому, кто проявил терпение и с пониманием отнёсся к этому изменению. В этом году окончание учебного года в школах совпало с праздником дня защиты детей. Мы знаем, что ребёнок - самая большая ценность любой семьи, общества и государства, надежда на светлое будущее, поэтому в этот вдвойне праздничный день ещё раз подчёркиваю важность защиты прав и интересов наших детей, обеспечение равных возможностей для их всестороннего развития", - сказал Гани Бейсембаев в своём поздравительном выступлении.

Он выразил особую благодарность педагогам за их вклад в развитие личности каждого ребёнка, которая закладывается именно в школе.

"Дорогие ученики, в этом учебном году вы добились больших успехов в образовании, спорте, искусстве и творчестве. Ваши достижения - это плод совместного труда ученика и учителя. Ваши наставники работают над общей задачей - подготовить вас к взрослой жизни. Они дают вам новые знания, прививают любовь и уважение к Родине. Особые слова благодарности сегодня в их адрес, ведь основа каждого ребёнка как личности закладывается именно в школе. А педагоги, добросовестно выполняющие просветительскую миссию, всегда остаются самыми уважаемыми специалистами", - добавил министр.

Он также обратился к выпускникам. В этом году школу заканчивают 172 тысячи учеников. И для них сейчас начинается один из самых важных и ярких этапов жизни.

"С одной стороны - это день радостный, с другой - немного грустный. Вы прощаетесь со школой. Я надеюсь, что каждый из вас успешно сдаст Единое национальное тестирование и покажет достойные результаты", - сказал он.

С отдельными словами глава министерства обратился к выпускникам колледжей.