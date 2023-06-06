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"Бессмысленный век". Казахстанский писатель о ценностях, традициях и воспитании детей
Санжар Керимбай – популярный казахстанский просветитель, востоковед, автор проекта "Отбасы хрестоматиясы" и нескольких книг. С корреспондентом BaigeNews.kz он поделился своим видением о ценностях и культуре казахского и мирового общества. Сейчас писатель на международной книжной ярмарке в Стамбуле, где собираются представители издательств из разных стран. Мероприятие проводится для обмена опытом и налаживания сотрудничества. Наш соотечественник представил там свою книгу "Отбасы хрестоматиясы" (Семейная хрестоматия - пер.).
- В вашей деятельности много философии, психологии, вы глубоко изучаете проблемы современного общества. Если коротко, в чём наша главная проблема сегодня?
- В наше время у людей одна проблема – они не понимают, какой цели посвятить свою жизнь. Люди не могут ответить себе на этот вопрос, всё мутно и неясно, размазано, как пластилин. XVII век можно назвать веком математики, XVIII - физики, XIX – биологии, XX – атома, а XXI – это бессмысленный век.
В прошлом веке дети мечтали стать космонавтами, инженерами, архитекторами. Сейчас очень часто они не знают, кем хотят стать. Некоторые мечтают быть футболистами как Месси. Но, скорее всего, это не сбудется. Из миллиона один может прорваться. Мы начали исследовать это. Почему люди не знают, чему посвятить свою жизнь? Где мы допустили ошибку?
У Европы есть горький опыт. Когда началась новая эпоха – рационализм, сциентизм, они сильно увлеклись этой философией; пренебрегли религией, всеми духовными ценностями, сконцентрировались только на науке. И попались в ловушку. Так, в начале 20-го века в 1914 году европейцы начали первую мировую войну. Это бессмысленное кровопролитие продлилось четыре года. В 1939 году Гитлер начал вторую мировую.
После этого появилось новое направление – экзистенциализм. Западные люди поняли, что нельзя предаваться только науке, человек – более сложное и разностороннее существо, которое нельзя вогнать в какие-то рамки, нужны разные ракурсы.
Но сейчас Европа уже не может вернуться к своим духовным ценностям.
Если обратиться к Казахстану, у нас тоже очень сильно развит сциентизм. Люди стремятся отдать детей в физико-математический класс, Назарбаев интеллектуальную школу и так далее. Это говорит о том, что со временем и в Казахстане наступит эта экзистенциальная фрустрация или вакуум. Однако у нас ещё есть шанс всё исправить, потому что в нашем регионе всё-таки ещё сохранились духовные, семейные ценности.
- Вы часто говорите о том, что люди должны обращаться к своим корням, традициям. Если начать с детства, ведь все мы родом оттуда: в чём суть казахского метода воспитания и его мудрость?
- Раньше казахи новорожденного ребенка воспитывали колыбельными – "Әлди". Разговаривали с ребёнком, рассказывали сказки, пели песни, в доме собирались гости, вели смысловые разговоры. Всё это мы утратили.
В нашем обществе сейчас есть гипертрофированный рационализм – слишком сильная приверженность разуму. Например, если говоришь "пойте колыбельную своему новорожденному ребёнку, тогда он вырастет мудрым, гуманным". Люди не понимают, как может маленький ребёнок что-то понимать. Но ребёнок не должен понимать всё рационально, воспринимать, как взрослый. По природе у ребенка "magical thinking" – фантазийное мышление. До 13-14 лет ребенка нужно воспитывать сказками, фантастическими историями, эпосами, легендами. А у нас с шести-семи лет, а то и раньше, начинают пичкать ребенка рациональными знаниями, отдавать на кружки, к репетиторам. Потом в 14-15 лет дети закрываются. Им ничего уже неинтересно, нет духовных ценностей, нет интереса к настоящему классическому искусству и так далее.
- Вы написали уже не одну книгу. О чём ваши труды? Какую цель вы ставите перед собой?
- Чтобы наши книги были максимально полезны, мы стараемся основательно и комплексно подходить к изучению современных проблем общества, собираем все данные, знания, которые были уничтожены в Советское время. Все классические духовные ценности, начиная с самого начала, с колыбельных, мы собираем, анализируем. На основании этих знаний пишем книги.
В 2013 вышла наша книга "Әлдиден эпосқа дейін". В ней собраны казахские колыбельные, считалочки, стишки, загадки, бата (благословления), скороговорки – всё есть. Сейчас люди это не применяют. Потом говорят: мой ребёнок аутист. Ведь сейчас очень часто встречается именно цифровой аутизм. Маленькому ребенку двух-трёх лет дают телефон вместо того, чтобы вести с ним живой разговор.
В шесть-семь лет ребёнок бесконечно задаёт вопросы: "Почему идёт дождь?", "Почему встаёт солнце?", "Почему ласточка строит гнездо в доме у человека?" и так далее.
На все эти вопросы невозможно ответить рационально, научно, чтобы ребёнок этого возраста был удовлетворен. Поэтому нужно прибегать к легендам, мифам. Тогда он эту информацию воспримет с удовольствием. Такой подход будет развивать его фантазию. А взрослые решили лишить детей этого Божьего дара.
Поэтому мы в 2014 году выпустили книгу "Салт-дәстүр сөйлейді". Какие-то общечеловеческие смыслы ты не можешь объяснить рационально, их нужно чувствовать сердцем, душой и преподносить в виде легенд. Почему ласточка вьёт гнездо в доме? Об этом у казахов есть легенда.
Нам очень повезло. Ещё со времён Алтын Орда мы очень сильно развивали свои духовные ценности. У нас огромное количество мифов, легенд, эпосов, сказок, кюев и так далее. Причём этот народный фольклор не только интересный, но и практичный.
Но мы понимаем, что не должны злоупотреблять мифическим, должно быть научное подкрепление. Поэтому в 2017 году мы выпустили книгу, основанную на знаниях Виктора Франкла о теории логотерапии. Это уже для тех, кто любит научный подход. Логотерапию называют третьей школой после психоанализа Фрейда и индивидуальной психологии Адлера. В основе логотерапии лежит стремление к высшему смыслу, которое даёт стимул жить и притягивает человека как магнит. Логотерапия никогда не отрицает Бога и называет его Сверхсмыслом.
- Если люди сейчас не знают, для чего живут, чем они заполняют свои дни?
- Не так давно наш современник британский ученый Питер Уотсон написал книгу "Эпоха пустоты". Это очень интересный труд о том, как люди стали жить без религии, и чем её заменяют.
Чтобы заполнить эту "пустоту" люди находят разные способы. Самые примитивные: алкоголизм, наркомания. В ауле – насвай, в городе – хороший алкоголь, бокал виски или вина каждый день. Вторая категория – это трудоголики, которые пашут без выходных, они даже не хотят находиться дома рядом со своей семьёй. Эти люди работают, пока не свалятся от усталости. Часто это айтишники, которые работают в нескольких иностранных компаниях. В чем опасность? Ускользает смысл жизни. Ты не успеваешь думать об этом. Но, сколько бы ты ни убегал от реальности, в старости ты столкнёшься с этим вопросом лицом к лицу. Третья категория – люди, которые всё время гонятся за развлечениями. Четвертая категория постоянно путешествует. Путешествия сейчас называют даже новой религией. Турфирмы сейчас рекламируют различные туры, во всех соцсетях тебя заманивают райскими землями. 24-25-летние девушки не хотят создавать семью, воспитывать детей, они отдают предпочтение путешествиям. Так они растрачивают всю свою энергию молодости, опомнившись, когда им уже 45.
Обо всех этих опасностях мы пишем. Мы сейчас готовим новую книгу на тему экзистенциональной фрустрации. Пока не буду говорить подробности, но скоро она должна выйти.
Ещё один наш труд называется "Яссауи феномені", основанная на учении великого тюркского мыслителя Ходжи Ахмета Ясави. Человек всегда должен обращаться к своим истокам. Существуют такие понятия как историческая цепочка, исторический фон. Даже если ты себя преподносишь как гражданин мира, в мир духовных ценностей ты сможешь зайти только через свою культуру. Для этого нужно говорить на родном языке, понимать смысл традиций своего народа.
Однако не стоит впадать в другую крайность - регидный морализм. Это наши так называемые уятмены: так ходить нельзя, этого делать нельзя и так далее. Этот способ воспитания окружающих себя не оправдывает.
- А какие темы вы поднимаете для воспитания молодёжи, подростков, которые находятся на пороге взрослой жизни?
- У нас есть "Махабаттың мәні", в которой раскрывается понятие любви. Здесь мы говорим о том, что настоящая любовь начинается, когда утихает страсть, когда проходит конфетно-букетный период, вы уже семья. Молодые должны поддерживать друг друга, способствовать духовному росту друг друга.
Также мы, конечно, призываем к крепким отношениям. Ведь чтобы свобода стала счастьем, рядом всегда должна идти ответственность. Если ты женился – ты взял ответственность. Так же у девушек. Это такая маленькая, но очень ёмкая книга. Она написана специально для молодёжи.
- Как оторвать ребёнка от гаджетов? Как самим избавиться от этой зависимости?
- Да, я с вами полностью согласен. Мы поставили задачу сплотить семью. Вы только подумайте, как сейчас проходят семейные вечера? Папа смотрит футбол, мама слушает какие-то бесконечные курсы, а дети – каждый в своих гаджетах. Это семья сидит на бомбе замедленного действия.
Поэтому мы в нашей книге расписали 30 уроков для родителей, чтобы сблизить всех членов семьи. Если родители с детьми будут каждый день сидеть и что-то делать вместе хотя бы 40 минут, то в неё вернётся гармония. Но обязательно должна быть систематичность.
У нас есть ещё одна книга для родителей и педагогов. Проблема нынешнего времени – информационное ожирение. Когда ты задаёшься вопросом, как воспитывать ребенка, из интернета тебе тысячи специалистов дают свои советы. Мы структурировали эту информацию и преподнесли её чётким точным кейсом, научно обоснованно и опираясь на наши казахские традиции.
- Ну и напоследок, конечно, о планах. Расскажите, что ещё вы готовите для своих читателей?
- Сейчас мы занимаемся большим проектом, предпосылками к которому стали такие вопросы: почему у нас большой процент разводов, суицидов. Что происходит в нашем обществе? Как мы растеряли свои духовные ценности? И какой из этого выход? С декабря мы собираем информацию и делаем чёткий анализ, что происходило именно с нашим обществом хронологически, исторически. В этом направлении мы сейчас работаем. Мы пытаемся найти ответы на все вопросы, которые беспокоят человека в 21 веке, а также обосновать это в ключе нашей культуры на казахском языке.
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