Беспорядки в Бразилии: несогласные с результатами выборов ворвались в президентский дворец и здание конгресса

"Как настоящие вандалы, они разрушают всё, что видят перед собой, — заявил Лула. — Мы считаем, что безопасность не была обеспечена должным образом. И я хочу вам сказать, что все люди, которые это совершили, будут наказаны".

Около 18:30 по местному времени правоохранительным органам удалось восстановить контроль над всеми тремя зданиями, сообщил местный телеканал GloboNews. На кадрах в его репортаже видно, как нарушителей выводят оттуда в наручниках.

Первые сообщения о том, что демонстранты начали штурм, поступили за три часа до этого. В социальных сетях распространились видео, на которых толпы людей в одежде цветов бразильского флага, символизирующих поддержку Болсонару, бегут к правительственным зданиям и заходят в них. В том числе они оказались в президентском дворце.

🚨VEJA: Palácio do Planalto nesse momento. Há relatos de que invadiram também a sala do presidente Lula e depredaram o lugar. pic.twitter.com/OPjQsLGOu3 — CHOQUEI (@choquei) January 8, 2023

В воскресенье группы решительно настроенных сторонников Болсонару направились к Площади трёх властей в центре столицы страны Бразилиа. Там расположены здания конгресса, Верховного суда и президентская резиденция.

Демонстранты прорвались через полицейские заграждения и сумели войти в здание парламента. Часть окон в здании конгресса разбита. Участники штурма также проникли в зал заседаний Сената, где начали прыгать на креслах и скамейках.