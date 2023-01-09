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  • Беспорядки в Бразилии: несогласные с результатами выборов ворвались в президентский дворец и здание конгресса
GETTY IMAGES 9 Января, 08:36
745
9 Января, 08:36
745
Фото: GETTY IMAGES

Беспорядки в Бразилии: несогласные с результатами выборов ворвались в президентский дворец и здание конгресса

Сотни сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в Национальный конгресс страны, полиция применила против них слезоточивый газ. Митингующие также вошли в здание Верховного суда и в президентский дворец. Нападение продлилось около трёх часов, после чего его участников увела полиция, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Штурм бразильского парламента и других правительственных зданий состоялся через неделю после инаугурации нового президента страны Лулы да Силвы. Демонстранты, поддерживающие Болсонару и его крайне правую политику, отказываются признать его недавнее поражение на выборах.

Луис Инасиу Лула да Силва, который в эти дни совершает рабочую поездку в штат Сан-Паулу, заявил, что демонстранты совершили "акты вандализма и фашизма". По его словам, в истории страны ещё не было подобного прецедента.

"Как настоящие вандалы, они разрушают всё, что видят перед собой, — заявил Лула. — Мы считаем, что безопасность не была обеспечена должным образом. И я хочу вам сказать, что все люди, которые это совершили, будут наказаны".

Свой гнев и поддержку президенту Луле высказали главы латиноамериканских стран. Президент США Джо Байден также назвал штурм "возмутительным".

Около 18:30 по местному времени правоохранительным органам удалось восстановить контроль над всеми тремя зданиями, сообщил местный телеканал GloboNews. На кадрах в его репортаже видно, как нарушителей выводят оттуда в наручниках.

Первые сообщения о том, что демонстранты начали штурм, поступили за три часа до этого. В социальных сетях распространились видео, на которых толпы людей в одежде цветов бразильского флага, символизирующих поддержку Болсонару, бегут к правительственным зданиям и заходят в них. В том числе они оказались в президентском дворце.

В воскресенье группы решительно настроенных сторонников Болсонару направились к Площади трёх властей в центре столицы страны Бразилиа. Там расположены здания конгресса, Верховного суда и президентская резиденция.

Демонстранты прорвались через полицейские заграждения и сумели войти в здание парламента. Часть окон в здании конгресса разбита. Участники штурма также проникли в зал заседаний Сената, где начали прыгать на креслах и скамейках.

В соцсетях появились видеокадры, сделанные около парламента.

На одном из роликов видно, как группа протестующих стягивает с лошади полицейского и на него нападает.

Акции протеста около правительственных зданий продолжаются уже не первый день. Их участники призывают армию вмешаться в ситуацию и отправить да Силву в отставку.

Сейчас президент находится в рабочей поездке в штате Сан-Паулу.

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#беспорядки #митинг #президент #Бразилия
BaigeNews.kz
9 Января, 08:36
745
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