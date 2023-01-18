Бесплатный проезд в автобусах могут ввести для детей в Караганде

Проезд в городском общественном транспорте Караганды могут сделать бесплатным для детей до 18 лет. Такое поручение дал аким области Ермаганбет Булекпаев, передаёт BaigeNews.kz.

"В Караганде почти 110 тысяч жителей в возрасте от семи до 18 лет. В связи с внедрением электронного обилечивания и обновления автобусов я поручил сделать для них бесплатный проезд по Караганде", – сказал Булекпаев во время встречи с педагогическим коллективом и родителями одной из школ областного центра.

Сейчас дети до семи лет ездят в автобусах Караганды бесплатно. Дети от семи до 15 лет - по республиканской льготе оплачивают 50 процентов стоимости проезда, то есть 40 тенге. Те, кому исполнилось 15 лет, оплачивают поездки по полному тарифу - 80 тенге.

Систему электронной оплаты проезда ONAY! в Караганде внедрили осенью 2021 года. В ближайшее время она начнёт работать и на областных маршрутах.