Беспилотники атаковали Москву

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Несколько беспилотников в ночь на 30 июля атаковали Москву. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр города Сергей Собянин, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет", — написал Собянин.

Как сообщает ТАСС, в здании "IQ-квартал", расположенного в деловом центре "Москва-Сити", произошел взрыв. В силовых структурах также сообщили, что в Подмосковье сбили два беспилотника, которые участвовали в атаке на столицу.

Из зданий комплекса "Москва-Сити" эвакуировали людей. В башне "Око-2" были выбиты стекла с первого по четвертый этажи.

В связи с ЧП на вылеты и прилёты закрывался столичный аэропорт Внуково. Позднее работа аэропорта была возобновлена.

В воздушной зоне Москвы и Подмосковья запрещали полёты. В результате атаки беспилотников пострадал один человек.

"В результате хлопка в башне "Око-2" пострадал охранник. Выбиты стекла с первого по четвертый этажи", — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Погибших нет.

По данным Министерства обороны России, в нападении принимали участие три беспилотника: один из них уничтожен в воздухе над Одинцовским районом Московской области, два других — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они упали на территории "Москва-Сити".