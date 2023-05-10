Беларусь выдала Казахстану двух осуждённых - Генпрокуратура

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Генеральной прокуратурой Республики Беларусь удовлетворены запросы о передаче граждан нашей страны "К" и "М", осужденных к лишению свободы белорусским судом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Известно, что гражданин "К" был осужден в Беларуси за дачу взятки в особо крупном размере, гражданка "М" – за кражу, разбой и хищение личных документов к пяти годам и семи годам шести месяцам, соответственно.

"Сотрудниками Генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел при содействии министерства иностранных дел Республики Казахстан указанные граждане доставлены в Казахстан для дальнейшего отбывания наказания", - говорится в сообщении.

Отметим, в настоящее время они водворены в следственный изолятор Астаны.