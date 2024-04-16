Байжанову просят изменить меру пресечения под домашний арест

Адвокат Бакытжана Байжанова Газиз Ынтыкбаев ходатайствует об изменении меры пресечения своего подзащитного до окончания суда, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В Астане проходит очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении Куандыка Бишимбаева и Бакытжана Байжанова. Заседание суда началось с ходатайства адвоката Бакытжана Байжанова Газиза Ынтыкбаева, которое он хотел озвучить без присяжных заседателей.

Судья попросила присяжных заседателей пройти в отдельное помещение до разрешения ходатайства, а также приостановить трансляцию и освещение в СМИ.

После обсуждения ходатайства в зале суда, судья удалилась в совещательную комнату. Участники заседания ожидают в коридоре.

Айтбека Амангельды дал разъяснения журналистам, что происходило в зале суда.

"Адвокаты Байжанова просят изменить меру пресечения под домашний арест. Они хотят, чтобы его (Байжанова – прим.) отпустили из ИВС и он остаток суда провёл дома. Сторона прокуратуры это не поддержала, потому что нет основания для угрозы его жизни. Наша сторона это тоже не поддержала с учётом всех его финансовых возможностей и связей, которые он унаследовал от Бишимбаева", - сказал Амангельды.

По его словам, адвокаты Байжанова обосновывают своё ходатайство тем, что ему в стенах СИЗО угрожает опасность, в том числе от самого Бишимбаева.