Байжанову просят изменить меру пресечения под домашний арест
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Адвокат Бакытжана Байжанова Газиз Ынтыкбаев ходатайствует об изменении меры пресечения своего подзащитного до окончания суда, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
В Астане проходит очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении Куандыка Бишимбаева и Бакытжана Байжанова. Заседание суда началось с ходатайства адвоката Бакытжана Байжанова Газиза Ынтыкбаева, которое он хотел озвучить без присяжных заседателей.
Судья попросила присяжных заседателей пройти в отдельное помещение до разрешения ходатайства, а также приостановить трансляцию и освещение в СМИ.
После обсуждения ходатайства в зале суда, судья удалилась в совещательную комнату. Участники заседания ожидают в коридоре.
Айтбека Амангельды дал разъяснения журналистам, что происходило в зале суда.
"Адвокаты Байжанова просят изменить меру пресечения под домашний арест. Они хотят, чтобы его (Байжанова – прим.) отпустили из ИВС и он остаток суда провёл дома. Сторона прокуратуры это не поддержала, потому что нет основания для угрозы его жизни. Наша сторона это тоже не поддержала с учётом всех его финансовых возможностей и связей, которые он унаследовал от Бишимбаева", - сказал Амангельды.
По его словам, адвокаты Байжанова обосновывают своё ходатайство тем, что ему в стенах СИЗО угрожает опасность, в том числе от самого Бишимбаева.
"В рамках своих показаний Байжанов сообщил, что есть нарушение в рамках ИВС, что после отбоя приходят какие-то непонятные люди, что как я понял руководство тоже угрожает и давит на Байжанова. Этому нет нигде подтверждений, только с его слов. Судья сейчас рассматривает эти ходатайства", - сказал брат Нукеновой.
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