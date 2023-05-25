Байкер-реставратор из Семея восстановил 30 ретро мотоциклов своими руками

Фото: Альбина Халел

Реставратор мотоциклов из Семея Гарик Арлекин купил и отремонтировал свой первый мопед в 9 лет. А дальше – вверх по двухколёсной иерархии – от "Риги", минуя заветную "Яву" до машины грёз – "Ямахи". Байкер в третьем поколении превратил свою любовь к мотоциклам в техническое искусство, и теперь возвращает жизнь ретромотоциклам разных эпох. Корреспондент "BaigeNews.kz" побывал в мастерской семейского ремесленника, чтобы увидеть, как выглядит вторая жизнь лупоглазых двухколёсников, а также узнать, почему иногда стоит закрыть успешный бизнес и уйти в найм.

Для одних Гарик - талантливый вокалист, который солирует в популярной городской рок-группе, и представитель первого в Семее мотосообщества. Для общественности - волонтёр, который с байкерами-единомышленниками восстанавливает памятники воинам Великой отечественной, рассказывает детдомовским детишкам о мотоциклетной жизни и катает их на байке. А для родных - примерный семьянин, заботливый муж и папа четырёх дочек.

Его любимое увлечение – ремонт мотоциклов и возрождение ретроциклов. Ради созидательного хобби мужчина даже свернул свой бизнес, который 20 лет приносил ему дивиденды, и устроился на работу.

Реставратор по имени Игорь больше известен в городе под дорожным именем Гарик Арлекин, так его называет гончее мотосообщество и рок-братство Семея.

9 рублей и часы

Свой первый мопед Гарик приобрёл в 9 лет. Сэкономленные от школьного обеда деньги собирались больше года – на 5 копеек ученик покупал булочку, а 20 копеек бережно откладывал. А ещё продавал свои экспонаты из коллекции игрушечных моделей машин. За первого "двухколёсного товарища", который в момент покупки был не на ходу, парнишка заплатил 9 рублей и отдал свои наручные часы. Почти год Гарик был обладателем неисправного мопеда и понемногу изучал его "внутренний мир", пытаясь самостоятельно ремонтировать. Помогли знакомые и агрегат поставили на колёса.

"Я покатался на нём два дня и обменял его на мопед "Рига-4", тоже сломанный, но поинтересней, - улыбается Гарик, вспоминая своё детство. – Он был комбинированный – бело-зелёного цвета".

Гарик "сел в седло" с юных лет не случайно. Страсть к мототехнике у него в крови. Отец и дедушка тоже были заядлыми мотоциклистами.

Мотомашины в юности сменялись быстро: сначала у Гарика были мопеды и малолитражки, а затем появился первый "ИЖ". Но вершиной двухколёсной иерархии была "Ява" – мечта каждого советского мотоциклиста.

"Ява" в те времена имела такое же значение, как сейчас "Ламборджини". Чехословацкий мотоцикл поставлялся в наш город малыми партиями. Это была техника для состоятельных людей. Новый мотоцикл в магазине стоил 1100 рублей - неподъёмная сумма для большинства. Но в начале 90-х я накопил и приобрёл "Яву 638", - рассказал о серьёзной двухколёсной покупке Гарик.

Чехословацкая "Ява" в 80-е годы была единственной двухколёсной иностранкой в Семипалатинске. Однако с обретением независимости, в стране появилась новая машина грёз - это скоростной японский мотоцикл "Сузуки". И Гарик, конечно же, приобрёл его.

"В Семипалатинск пригнали японский мотоцикл "Сузуки", первый в нашем городе. Получилось так, что после недолгой эксплуатации её сломали, и я обменял её на свою конфеточку "Яву". "Сузуки" я так и не смог собрать. Но ко мне прибегал заинтересованный народ со всего города, чтобы просто посмотреть на японскую новинку, люди удивлялись", - рассказывает Гарик.

Во время беседы, проходившей в мастерской, по улице пронёсся ещё один представитель японского мотопрома. Гарик по звуку мотора узнал свой бывший байк.

"Это "Ямаха Fazer 1000", я на нём 6 лет отъездил!", - с улыбкой прокомментировал Гарик рычание бывшего мото.

Дело всей жизни

Изначально Гарик не планировал возрождать старинные ретроциклы. Его целью был кастомайзинг. Он с друзьями решил создавать уникальные, не существующие в природе мотоциклы при помощи переделки, замены частей, и конечно же, вкладывания души в каждую кастомную модель. Так всё и начиналось.

Первый проект, за который взялась группа единомышленников из мотосообщества в 2016 году, был чехословацкий мотоцикл "Чезет" ("Cezet"), аналог "Явы". Однако упоение собственным творчеством длилось не долго. Слава о способностях слесарей облетела весь город и в мастерскую стали поставлять неисправные мотоциклы на ремонт. Заказов собралось так много, что заниматься собственными проектами байкерам было некогда. Мужчины поставили ремонт на поток.

Фото Альбины Халел

"Я 20 лет занимался бизнесом - производством мягкой мебели и пластиковых окон. Специально для этих целей строил цех, покупал технику. ИП существовало до тех пор, пока я не купил "Ямаху". В городе образовалось первое мотосообщество, я занялся музыкой, стал гонять на байке и профессионально ремонтировать мотоциклы. С тех пор жизнь свернула в другое русло, и я понял, что 20 лет занимался не своим делом", - поделился своим жизненным опытом наш собеседник.

Для ремонта поступившей неисправной техники мастера стали собирать детали на пунктах металлоприёма. Там же Гарик встречал мотоциклы целиком: едва тронутые ржавчиной, разукомплектованные, без колёс и даже целые. Скупали по цене чермета практически всё, что имело отношение к мотопрому.

За несколько лет у семейчанина набрался целый гараж раритетной техники. А этой весной ему попалась долгожданная находка, правда в искалеченном виде. Под автогенный нож пошла практически новая "Тула-200", которая на рынке мототехники стоит около миллиона тенге. Владелец по незнанию сдал мотороллер на металл.

В 2019 году к Гарику обратился любитель мотостарины с личным парком раритетной техники, предприниматель из Семея Григорий Пинчук. Он предложил талантливому технарю заняться реставрацией его ретроциклов, которых сейчас насчитывается уже около 100 единиц. Предоставил мастерские, оборудование и свободу творчества. В будущем предприниматель планирует открыть в Семее музей ретро мотоциклов.

Так Гарик окончательно перешёл из бизнеса в найм и погрузился в любимое дело с головой. На сегодня он возродил около 30 моделей, среди которых "Ява 360" 1970 года - точная копия реквизита из кинофильма "Бриллиантовая рука", на которой Геша Козодоев вёз в коляске героя Юрия Никулина.

Фото Альбины Халел

Словно только что выехали с завода "старые новые" мотороллеры – "Уралы", "Днепры", "Ирбиты". Большую ценность для коллекционеров представляет модель К-750 с малорычажной вилкой. Сейчас этот 300-килограмовый "железный конь" удивляет взор зрителей, которым удалось побывать в ангаре старой техники, своим дерзким видом. Его мощность - 28 лошадиных сил.

Интересный отреставрированный экземпляр – "ИЖ-350" с коляской, точная копия немецкого ДКВ-350. У советского аналога, по словам реставратора, интересная паралеллограмная вилка. Старые подвески создавались без амортизации, на языке слесарей это называется "сухой" рамой с жёсткой задней подвеской.

Фото Альбины Халел

Во время восстановления мотоагрегатов Гарик буквально вытаскивает их из "мира иного". В такие моменты мото-доктор собирает анамнез о "железном пациенте". Вплоть до того, на каком боку он лежал и сколько времени провёл в забвении.

"Первый мой проект из коллекции Григория Васильевича – это одноместный мотоцикл К-125 1955 года выпуска. Он был ржавый и весь в песке, словно его выкопали из земли. Все детали были родные, но ничего не крутилось. Когда я начал его разбирать и присматриваться, то понял, на каком богу он лежал долгое время, в каком грунте или в каком водоёме - правая сторона была чище, чем левая. Делаешь выводы и словно определяешь жизненный путь экспоната", - рассказал о своих наблюдениях Гарик.

Фото предоставлено героем статьи

Самый возрастной экспонат в гараже при мастерской – это немецкий мотоцикл второй мировой войны "Victoria", который был на вооружении почти всех соединений вермахта. Образец 1937 года привёз с собой в Восточный Казахстан в качестве трофея участник войны. Мотоцикл долгое время находился в городе Шемонаиха, что в 150 километрах от Семея, а в марте предприниматель купил его в свою коллекцию.

"Это очень дорогой и довольно редкий экземпляр. Сейчас наша задача – это найти, по возможности, оригинальные запчасти. Я стараюсь восстановить все детали – вышаркиваю, чищу, полирую, чтобы приблизить готовый результат к оригиналу. Это и есть цель реставрации ретро мотоциклов", - рассказал Гарик.

Фото Альбины Халел

"Вот в наше время..!"

На возрождение одного ретроцикла уходит примерно 3-4 месяца. Гарик работает параллельно с несколькими моделями. Сейчас реставрирует модель "Москва" 1951 года, который возродил послевоенное мотоциклетное производство.

В случае, если детали рассыпаются на глазах, а оригинальных уже нет в природе, в ход идут новодельные компоненты. Их заказывают с разных городов Казахстана и России, выменивают у других реставраторов.

По словам Гарика, восстановить первоначальный вид в некоторых случаях очень сложно. Ретро мотоциклы часто поступают в мастерскую "заколхоженными" – этот термин на языке мото-технарей означает, что бывшие владельцы уже меняли родные запчасти по разным причинам.

Найти старые неприкосновенные мотоциклы с аутентичными деталями очень сложно, но такие встречаются, и это большая удача для ретро реставратора.

"Главное правило в нашем деле – это по максимуму всё сделать самим, и заменять детали только в крайнем случае", - говорит Гарик.

Фото предоставлено героем статьи

Сложно пропустить и тот факт, что мотопромышленность прошлого всё-такие отличается по качеству от современной. Фраза старшего поколения, произносимая с поднятым вверх указательным пальцем "А вот в наше время", здесь подходит как нельзя лучше.

"Есть колоссальная разница в прошлом и настоящем. Те моторы, которые выпускали до 70-х годов намного прочнее, износ двигателя был минимальным, и поршневая группа, и сцепление в хорошем состоянии. А поздние модели имеют более низкие характеристики", - резюмировал состояние мотопрома реставратор из Семея.

Общее дело

Иногда раритетные мотоциклы можно увидеть и на дорогах Семея. Но независимо от того, какую двухколёсную технику выбрал водитель - нужно соблюдать правила дорожного движения и безопасности на дороге. По статистике, мотоциклист погибает в 76% ДТП, а мотоциклы являются самым опасным видом транспорта на дороге.

Гарик Арлекин - президент семейского мотоклуба "Sewen Ways MCC", а так же инструктор по вождению на мотоцикле. Клуб организовал мотошколу и обучает желающих тому, как нужно вести себя на дороге.

Теория ПДД и маневрирование - это стандартное обучение. Но представители клуба пошли дальше и решили улучшить ситуацию на дорогах Семея, рассказывая про личный водительский опыт - они повествуют желающим про не стандартные ситуации на дороге и призывают быть солидарными со всеми участниками движения.

Фото Вячеслава Еремеева

А недавно байкеры запустил ещё один проект и решил реализовать заветную клубную мечту – переделкой мотоциклов. Кастомайзинг на основе "Явы" должен явить миру доселе небывалое мото-чудо.

"Ребята из клуба – это моя вторая семья. Они помогают находить запчасти и целые мотоциклы для реставрации. Вдохновляют на новые идеи. А теперь мы занимаемся общим делом – сооружаем новый кастом. Что получится, пока не знаем. Но в любом случае это будет эксклюзив", - рассказал президент мотоклуба.

Фото Альбины Халел

Гарик Арлекин и предприниматель Георгий Пинчук планируют представить первые отремонтированные экземпляры во время празднования дня города, который ежегодно отмечается в начале осени. Эта частная коллекция впервые предстанет перед взором семейчан в виде выставки.